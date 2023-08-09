Убивший подругу в Екатеринбурге 15-летний школьник оказался сыном экс-депутата

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Причиной переезда стало то, что старший сын женщины поступил в вуз. По словам знакомой семьи, семья является многодетной. Все трое детей рождены от разных мужчин. Мальчики были кадетами. В 2021 году мама мальчиков вышла замуж и поменяла фамилию. Семья приобрела квартиру в Екатеринбурге. Сначала хотели, чтобы старший сын в ней жил. Но потом семья уехала вместе.
После переезда мальчик поступил в одну из школ Старой Сортировки. Он и его лучший друг прогуливали уроки. В 2022 году юноша познакомился с Кариной.
6 августа они пришли к другу в гости. Мальчик выпил водку и обвинил девушку в изменах. А потом до смерти забил ее в ванной. Теперь обвиняемый отправлен в СИЗО на два месяца.