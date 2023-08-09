Убивший подругу в Екатеринбурге 15-летний школьник оказался сыном экс-депутата

Причиной переезда стало то, что старший сын женщины поступил в вуз. По словам знакомой семьи, семья является многодетной. Все трое детей рождены от разных мужчин. Мальчики были кадетами. В 2021 году мама мальчиков вышла замуж и поменяла фамилию. Семья приобрела квартиру в Екатеринбурге. Сначала хотели, чтобы старший сын в ней жил. Но потом семья уехала вместе.