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Убивший подругу в Екатеринбурге 15-летний школьник оказался сыном экс-депутата

9 августа 2023, 11:46
Фото: 1MI
Семья 15-летнего юноши, который убил 17-летнюю подругу в Екатеринбурге, переехал в Екатеринбург из Вологодской областив 2021 году. До этого мама мальчика в течение 6 лет была депутатом одного из муниципалитетов и главой сельского поселения.

Причиной переезда стало то, что старший сын женщины поступил в вуз. По словам знакомой семьи, семья является многодетной. Все трое детей рождены от разных мужчин. Мальчики были кадетами. В 2021 году мама мальчиков вышла замуж и поменяла фамилию. Семья приобрела квартиру в Екатеринбурге. Сначала хотели, чтобы старший сын в ней жил. Но потом семья уехала вместе.

После переезда мальчик поступил в одну из школ Старой Сортировки. Он и его лучший друг прогуливали уроки. В 2022 году юноша познакомился с Кариной.

6 августа они пришли к другу в гости. Мальчик выпил водку и обвинил девушку в изменах. А потом до смерти забил ее в ванной. Теперь обвиняемый отправлен в СИЗО на два месяца.

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#Ирина Кирилова#18+#Суд#Сизо#Арест#Убийство#Криминал#Екатеринбург
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