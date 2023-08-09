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Улицу Красноармейскую в Нижнем Тагиле перекроют на месяц

9 августа 2023, 12:27
Фото: 1MI
На месяц будет перекрыта улица Красноармейская в Нижнем Тагиле.

Ограничение будет действовать на период проведения работ по реконструкции канализационного коллектора, водовода, строительству насосной станции на территории парка «Народный-2».

Так, улица Красноармейская будет перекрыта в период с 14 августа 2023 года по 18 сентября 2023 года. Это коснется промежутка дороги на участке от дома №74 до дома №81.

«Тагилдорстрой» должен будет до 14 августа установить на месте соответствующие дорожные знаки.

Напомним, что впервые улицу Красноармейскую перекрыли 29 мая. Изначально ее перекрыли до 17 июля, а затем до 7 августа.

Еще одну улицу перекроют в Дзержинском районе Нижнего Тагила
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