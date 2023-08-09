Улицу Красноармейскую в Нижнем Тагиле перекроют на месяц

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Ограничение будет действовать на период проведения работ по реконструкции канализационного коллектора, водовода, строительству насосной станции на территории парка «Народный-2».
Так, улица Красноармейская будет перекрыта в период с 14 августа 2023 года по 18 сентября 2023 года. Это коснется промежутка дороги на участке от дома №74 до дома №81.
«Тагилдорстрой» должен будет до 14 августа установить на месте соответствующие дорожные знаки.
Напомним, что впервые улицу Красноармейскую перекрыли 29 мая. Изначально ее перекрыли до 17 июля, а затем до 7 августа.