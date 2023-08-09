В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Инцидент, по словам Антона, произошел в 2022 году во время инклюзивного сплава по Тагильскому пруду, где в качестве туристов были дети с ОВЗ. Первое препятствие возникло с поиском спасательных жилетов — те, что были у «Волшебников» не проходили по новому ГОСТу. В поисках новых жилетов Антону помогала сотрудница из администрации города, но безуспешно. Тогда он решил обратиться за помощью к спасателям в «Центр защиты населения».
Мне пришла в голову мысль о том, что можно попросить у наших спасателей, тем более что мне нужно ехать и договариваться, чтобы они нас сопровождали (это тоже требование ГИМС). […] Директор спасательной службы мне сказал, что просто нанять спасателя я не могу, обязательно нужно оформить все документы, цену он может сказать только после того, как я четко пропишу маршрут и тайминг. Я попытался объяснить, мол, дети-инвалиды, может… Но нет, прозвучала фраза: «Бюджетом не заложено». После этой фразы я закончил диалог. Да, с жилетами он также отказался помочь. Причину отказа не объяснил, — рассказал Антон Султанов.
Позже в ГИМС Антону объяснили, что достаточно позвать на сплав человека, который прошел обучение и имеет удостоверение спасателя. Тогда на помощь «Волшебникам» вызвался руководитель команды сапбордистов Иван Подмазов, имеющий такое удостоверение. Он же одолжил часть нужных жилетов. Остальные были куплены на собранные неравнодушными людьми средства.
Следующее препятствие возникло уже во время самого сплава. По словам Антона, на обратном пути ему позвонили из ГИМС и запретили выходить на пруд на тримаранах, сославшись на отсутствие сертификата на них.
Спустя минут 15 после звонка почти уже у берега перед нами появился катер, он начал кружить вокруг, поднимая огромную волну, и не уплывал. Представьте ситуацию, у меня целая группа детей с ОВЗ, а тут такое. Орать бессмысленно, точно ничего не услышит. Как же я тогда перепугался, ведь на борту были дети и с ментальными отклонениями, — поделился руководитель «Волшебников».
После того, как тримаран подошел к пирсу, к группе подъехал катер спасателей:
Я говорю спасателям: «Вы видели, что они творили? Скорее, вы же можете их догнать, хотя бы просто им объяснить, что это очень опасно». Эти ребята ответили, что катеры получили задание всеми правдами и неправдами убрать нас с пруда. Они тоже к нам не просто так: мол, мы пользуемся пирсом, который нам не принадлежит, и если хотим в дальнейшем им пользоваться, то должны заплатить денежку. Я, конечно, включил дипломата, сказал, что всё будет, лишь бы мне дали спокойно группой заняться. […] Я уходил с мыслью, что это рано или поздно закончится трагедией, но без нашего участия. Ошибался.
Эту историю Антон Султанов решил осветить после происшествия с супругой Ивана Подмазова, которую 28 июля на Тагильском пруду сбил катер, когда она каталась на сапборде. По его словам, спасатель Евгений Ступин, прибывший на место происшествия, был тем самым человеком, который год назад требовал с «Волшебников» деньги за пользование пирсом. Ранее Иван утверждал, что Евгений был пьян и после наезда катера пытался уговорить его не вызывать полицию и «решить все на месте».
Согласно открытым данным, Евгений Ступин вступил в ряды тагильских спасателей в октябре 2020 года. До этого он являлся владельцем бизнеса по прокату катеров на Тагильском пруду. ИП было ликвидировано в апреле 2021 года.
Кроме того, Евгений, судя по фотографиям из соцсетей, является другом или приятелем Никиты Карпова, который был за штурвалом катера, сбившего Ирину Подмазову.
Сейчас Антон помогает Ивану привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к происшествию на пруду:
Пожалуйста, областники, федеральные службы, возьмите дело Ирины Подмазовой, мы боимся, что в нашем городе его замнут, мы просто просим разобраться и установить правду, просим сделать наш пруд безопасным.