В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура

Эту историю Антон Султанов решил осветить после происшествия с супругой Ивана Подмазова, которую 28 июля на Тагильском пруду сбил катер, когда она каталась на сапборде. По его словам, спасатель Евгений Ступин, прибывший на место происшествия, был тем самым человеком, который год назад требовал с «Волшебников» деньги за пользование пирсом. Ранее Иван утверждал, что Евгений был пьян и после наезда катера пытался уговорить его не вызывать полицию и «решить все на месте».