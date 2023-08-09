В ближайшие дни в Свердловской области ожидается похолодание до +3 градусов

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Столбики термометров в регионе начнут опускаться вечером 9 августа. При этом осадки не прогнозируются, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, дневная температура 10 августа будет достигать +20 градусов и продлится несколько дней.
Напомним, ранее в Свердловской области в начале текущей недели прогнозировалось сохранение жаркой погоды, а в среду, 9 августа, в УГМС рассказали, что температура воздуха днем будет не выше +25… +27 градусов тепла.