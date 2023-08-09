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В ближайшие дни в Свердловской области ожидается похолодание до +3 градусов

9 августа 2023, 13:39
Фото: Midjourney
В Свердловской области похолодает с 10 августа 2023 года. Температура воздуха ночью 12 и 13 августа 2023 года опустится до +3 градусов.

Столбики термометров в регионе начнут опускаться вечером 9 августа. При этом осадки не прогнозируются, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, дневная температура 10 августа будет достигать +20 градусов и продлится несколько дней.

Напомним, ранее в Свердловской области в начале текущей недели прогнозировалось сохранение жаркой погоды, а в среду, 9 августа, в УГМС рассказали, что температура воздуха днем будет не выше +25… +27 градусов тепла.

Жаркая погода в Свердловской области сохранится до конца рабочей недели
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