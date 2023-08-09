В Екатеринбурге самокатчик обстрелял черный Mercedes гендиректора компании

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Известно, что пострадавшая не получила повреждений и травм, так как в момент обстрела отсутствовала в автомобиле. Записи с камер видеонаблюдения показывают, что самокатчик подъехал к тонированной пассажирской двери и произвел выстрелы. Гендиректор считает, что это было покушение на нее. По мнению екатеринбурженки, виновником может быть бизнесмен, который задолжал 15 миллионов рублей. Об этом женщина заявила Е1.
Издание Ура.ру сообщает, что заявление свердловчанки было зарегистрировано в отделении полиции № 9. Оперативники осмотрели место случившегося. В данный момент проходят следственные мероприятия.