В Екатеринбурге самокатчик обстрелял черный Mercedes гендиректора компании

Известно, что пострадавшая не получила повреждений и травм, так как в момент обстрела отсутствовала в автомобиле. Записи с камер видеонаблюдения показывают, что самокатчик подъехал к тонированной пассажирской двери и произвел выстрелы. Гендиректор считает, что это было покушение на нее. По мнению екатеринбурженки, виновником может быть бизнесмен, который задолжал 15 миллионов рублей. Об этом женщина заявила Е1.