В Верхнем Тагиле мужчина выбросил из окна котенка после ссоры с девушкой

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По словам сестры девушки, свердловчанин в пылу конфликта разгромил квартиру, уничтожил лекарства и документы, а потом выкинул котенка. Однако позже забрал его обратно, пишет Е1.
Вскоре котенка забрали активисты. В результате падения животное почти не пострадало. По словам волонтеров, ему приблизительно четыре месяца и зовут его Сэм.
Напомним, в июне 2023 года в Первоуральске местный житель выбросил с балкона собаку. Вскоре хозяева животного забрали его, не дав соседям отвезти его в ветеринару, а потом уехали вместе с родственниками.