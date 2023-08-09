tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Изображение материала

В Верхнем Тагиле мужчина выбросил из окна котенка после ссоры с девушкой

9 августа 2023, 06:37
Фото: Группа ВКонтакте "Пушистый дом Крош"
Житель Верхнего Тагила, поссорившись со своей девушкой, выбросил из окна котенка, сняв свои действия на камеру.

По словам сестры девушки, свердловчанин в пылу конфликта разгромил квартиру, уничтожил лекарства и документы, а потом выкинул котенка. Однако позже забрал его обратно, пишет Е1.

Видео: Группа ВКонтакте «Верхний Тагил Вещает»

Вскоре котенка забрали активисты. В результате падения животное почти не пострадало. По словам волонтеров, ему приблизительно четыре месяца и зовут его Сэм.

Напомним, в июне 2023 года в Первоуральске местный житель выбросил с балкона собаку. Вскоре хозяева животного забрали его, не дав соседям отвезти его в ветеринару, а потом уехали вместе с родственниками.

Собаку выкинули с седьмого этажа в Первоуральске
Узнать подробнее
Читайте также:
Заступившуюся за котенка пожилую женщину в Екатеринбурге обругали матомВ ветклинике в Екатеринбурге коту сломали лапуМужчина жестоко избил собаку на Сибирском тракте
#Свердловская область#18+#Инцидент#Котенок#Животное#Волонтеры#Зоозащитники#Хозяева#Конфликт#Происшествия#Верхний Тагил#Елизавета Зиборова#Видео
Подпишитесь
Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 9 августа
Сегодня, 07:30
Самоцветы на прилавке и в горе: фестиваль камней прошел в свердловском селе Мурзинка
7 августа, 15:41
Лучший ТОС выбрали в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:15
Дети стали чаще попадать в ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:42
«Операторы связи» выманили 1,8 млн рублей у жителя Нижнего Тагила
Вчера, 13:34
В нескольких районах Екатеринбурга во время Дня города запретят продажу алкоголя
Вчера, 15:47