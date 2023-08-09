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Updated Сегодня, 19:16

Ветеринар: кости, шоколад, лук, чеснок, молоко, чай и кофе опасны для кошек и собак

9 августа 2023, 19:16
Ветеринар Маргарита Наумова в своем комментарии NEWS.ru перечислила продукты, которые стоит исключить из рациона домашних кошек и собак. Речь идет о костях, шоколаде, луке и чесноке, молочных продуктах, чае и кофе.

Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на слова эксперта, кости могут оказаться смертельно опасными для четвероногих питомцев при попытке их разжевать и проглотить, травмировав острыми краями костей глотку, пищевод, желудок, кишечник.

Кроме того, эксперт рассказала, что в составе шоколада присутствует токсичный для животных теобромин, который способен спровоцировать аритмию, судороги, рвоту и даже привести к смерти питомца.

Лук и чеснок содержат соединения, которые неблагоприятно влияют на кроветворную систему животного и вызывают анемию. Кофеиносодержащие напитки, такие как кофе, чай, энергетики, могут вызвать учащенное сердцебиение, повышенную активность, рвоту и прочие негативные ситуации со здоровьем у животных.

Эксперт также указала, что прием в пищу молочной продукции, которая считается подходящей для собак и кошек, может вызвать проблемы с пищеварением в случае непереносимости лактозы.

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