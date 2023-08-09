Ветеринар: кости, шоколад, лук, чеснок, молоко, чай и кофе опасны для кошек и собак

Ветеринар Маргарита Наумова в своем комментарии NEWS.ru перечислила продукты, которые стоит исключить из рациона домашних кошек и собак. Речь идет о костях, шоколаде, луке и чесноке, молочных продуктах, чае и кофе.