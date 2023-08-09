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Жителей Нижнего Тагила предупредили о неработающих светофорах

9 августа 2023, 06:36
Фото: 1MI
Стало известно, на каких перекрестках в Нижнем Тагиле не будут работать светофоры. Автомобилистов предупредили о неработающих в течение дня светофорных объектах сегодня, 9 августа.

Светофоры на перекрестке улиц Фрунзе и Космонавтов отключены с 09:00 и до неопределенного времени. Их включат по завершении плановых работ.

Кроме того, из-за отключения электричества не работают светофорные объекты на пересечении улиц Пархоменко и Жуковского. Работы будут проводиться с 09:00 до 12:00. Об этом сообщает МБУ «Центр организации дорожного движения».

Еще одну улицу перекроют в Дзержинском районе Нижнего Тагила
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Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле перекроют улицу Поткина. Проезд ограничат с 10 до 31 августа на участке от дороги Зари до дома № 16. Соответствующее постановление подписано главой города Владиславом Пинаевым.

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#Нижний Тагил#Транспорт#Светофор#Отключение#Перекресток#Анна Варнакина
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