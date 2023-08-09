Жителей Нижнего Тагила предупредили о неработающих светофорах

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
Светофоры на перекрестке улиц Фрунзе и Космонавтов отключены с 09:00 и до неопределенного времени. Их включат по завершении плановых работ.
Кроме того, из-за отключения электричества не работают светофорные объекты на пересечении улиц Пархоменко и Жуковского. Работы будут проводиться с 09:00 до 12:00. Об этом сообщает МБУ «Центр организации дорожного движения».
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле перекроют улицу Поткина. Проезд ограничат с 10 до 31 августа на участке от дороги Зари до дома № 16. Соответствующее постановление подписано главой города Владиславом Пинаевым.