Жителя Екатеринбурга оштрафовали за нападение на мальчика в шапке с буквой Z

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В связи с назначением штрафа Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил дело по факту инцидента. Об этом указано в картотеке суда.
Напомним, происшествие случилось 21 апреля 2023 года. Мужчина, увидев ребенка в шапке с буквой Z возле подъезда жилого дома, стал кричать и нецензурно ругаться в адрес мальчика и его родителей. Мальчик убежал домой и рассказал о случившемся матери.
Вскоре екатеринбуржца задержали и возбудили дело в связи с его поступком. Через некоторое время мужчина рассказал, что признает свою вину в поведении с ребенком.