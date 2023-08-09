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Жителя Екатеринбурга оштрафовали за нападение на мальчика в шапке с буквой Z

9 августа 2023, 14:04
Фото: 1MI
Суд оштрафовал жителя Екатеринбурга на семь тысяч рублей за то, что он напал на мальчика, который был одет в шапку с буквой Z.

В связи с назначением штрафа Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил дело по факту инцидента. Об этом указано в картотеке суда.

Напомним, происшествие случилось 21 апреля 2023 года. Мужчина, увидев ребенка в шапке с буквой Z возле подъезда жилого дома, стал кричать и нецензурно ругаться в адрес мальчика и его родителей. Мальчик убежал домой и рассказал о случившемся матери.

Вскоре екатеринбуржца задержали и возбудили дело в связи с его поступком. Через некоторое время мужчина рассказал, что признает свою вину в поведении с ребенком.

Жителя Екатеринбурга задержали за нападение на мальчика в шапке с буквой «Z»
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Инцидент#18+#Ребенок#Штраф#Конфликт#Суд#Мальчик#Мужчина#Происшествия
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