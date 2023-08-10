10-километровая пробка образовалась из-за ДТП под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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ДТП случилось на 49 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Столкновение произошло между ГАЗелью и двумя грузовиками, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Предварительно известно, что водитель ГАЗели выехал на встречку и врезался в «Ман» и «Валдай». Почему он выехал на встречку, пока неизвестно.
Итогом происшествия стало два пострадавших человека — водитель, выехавший на встречку, и пассажир одной из фур. На месте работают инспекторы ГИБДД.