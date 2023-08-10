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10-километровая пробка образовалась из-за ДТП под Екатеринбургом

10-километровая пробка образовалась из-за ДТП под Екатеринбургом

10 августа 2023, 08:31
Фото: 1MI
Под Екатеринбургом образовалась 10-километровая пробка. Это произошло из-за аварии.

ДТП случилось на 49 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Столкновение произошло между ГАЗелью и двумя грузовиками, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Предварительно известно, что водитель ГАЗели выехал на встречку и врезался в «Ман» и «Валдай». Почему он выехал на встречку, пока неизвестно.

Итогом происшествия стало два пострадавших человека — водитель, выехавший на встречку, и пассажир одной из фур. На месте работают инспекторы ГИБДД.

Пробка образовалась из-за столкновения большегрузов на трассе Пермь-Екатеринбург
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#Дарья Сорокина#ДТП#Екатеринбург#Авария#Пробка#Грузовики#Происшествия
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