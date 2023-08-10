47 школ Нижнего Тагила готовы к новому учебному году

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Речь шла о безопасности дорожного движения. Об обстановке в вопросах эксплуатационного состояния подъездных путей, искусственного освещения, пешеходных переходов около школ отчитался начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Александр Зверев, сообщили в мэрии.
В том числе он отметил, что на территории обслуживания управления находится 81 школа. Акты о готовности учреждений после состоявшихся проверок безопасности были подписаны по 47 учреждениям, еще по 15 нужно сперва устранить замечания.
К примеру, в некоторых школах сейчас проводятся замены коммунальных сетей или ремонт дороги.
Отмечалось на заседании и то, что в городе есть 11 единиц автотранспорта. По состоянию на 1 июля ко школе и обратно возят 298 учеников. В рамках подготовки к новому учебному году, был выполнен ряд мероприятий.
Помимо этого, с 14 по 29 мая было проведено обследование школьных маршрутов: дом-школа-дом. Все замечания ответственные лица уже исправили. В общей сложности за полгода прошло около шести тысяч мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма на дорогах.