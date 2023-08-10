Более 2 миллиардов рублей будет вложено в развитие инфраструктуры Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
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Updated Сегодня, 16:13
В присутствии главы Свердловского региона Евгения Куйвашева документ подписали министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, генеральный директор АО «Регионгаз-инвест» (дочернее предприятие ПАО НК «Роснефть») Александра Короткова и директор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Виктория Гусева.
Согласно достигнутым договоренностям, АО «Регионгаз-Инвест» на 10 лет получает в эксплуатацию и обслуживание с одновременной реализацией мероприятий по развитию теплоэнергетического комплекса Нижнего Тагила 25 муниципальных источников тепловой энергии, а также 224 километра тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.
По договору в Нижнем Тагиле планируется построить два современных теплоисточника общей мощностью 97 МВт, отремонтировать отдельные участки тепловых сетей Ленинского и Тагилстроевского районов, установить узлы учета и системы регулирования, а также оборудовать котельные современными средствами охраны и инженерно-технической защиты.
Заключение концессионного соглашения с Нижним Тагилом является поистине историческим событием — это большая честь и большая ответственность. Мы очень надеемся, что благодаря совместной плодотворной работе с главой города Владиславом Пинаевым и его командой мы повысим эффективность теплоэнергетического комплекса Нижнего Тагила, а главное — обеспечим жителей этого прекрасного города устойчивым и надежным теплоснабжением, — рассказала генеральный директор АО «Регионгаз-Инвест» Александра Короткова.
С 2023 по 2027 год 1,3 миллиарда рублей вложат в развитие Нижнего Тагила из областного бюджета, еще 700 миллионов инвестирует концессионер. Это поможет обновить устаревшие теплоисточники и коммунальные сети, снизить аварийность на теплотрассах и повысит надежность теплоснабжения.
Очень важно, что ресурсоснабжающие организации Свердловской области сегодня занимаются не только поставками газа, выполнением поручения президента России Владимира Путина по газификации и социальной догазификации, но еще и очень важной и нужной работой, которая позволит существенно улучшить теплоснабжение в Нижнем Тагиле, — отметил Евгений Куйвашев.
Напомним, в Нижнем Тагиле подтвердили возможность газификации более 370 частных домов в 2023 году. Жители 272 частных домов уже заключили договоры с подрядчиком, выполняющим проектные и строительно-монтажные работы. Голубое топливо пущено в 81 дом, полностью готовы к запуску газа еще 19.
Благодаря проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экология» перевести свои дома на газовое отопление с печного в Нижнем Тагиле смогут 888 собственников. На эти цели из федерального бюджета направлено 200 миллионов рублей.
Мы будем усиливать привлечение концессионеров в коммунальную сферу и не только. Эффект от этого колоссальный, если говорить о всех действующих концессиях, то в коммунальную инфраструктуру будет привлечено 58 миллиардов рублей внебюджетных средств. Это действительно существенно улучшит качество жизни людей, — добавил губернатор.
Переданные в концессию объекты обеспечивают теплом и горячей водой 1306 домов, в которых проживают порядка 126 тысяч жителей, 286 социальных и почти 1200 коммерческих объектов, а это почти 40% городской инфраструктуры.
Именно благодаря концессионному соглашению развитие энергетического хозяйства Нижнего Тагила во многом будет осуществляться не за счет повышения тарифов, а с помощью частных инвестиций в основные фонды коммунальной инфраструктуры города. Внедрение новых технологий, механизации и автоматизации производства, а также модернизация и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым и более производительным позволят улучшить характеристики и эксплуатационные свойства нашего энергетического комплекса, — подчеркнул Владислав Пинаев.
Еще в 2015 году Евгений Куйвашев поручил главам активизировать работу по передаче в концессии неэффективных объектов коммунального хозяйства. Глава Свердловской области отметил, что задача региональных властей — создать на территории области такие условия, чтобы любой инвестор мог быстро и качественно получить все необходимые для ведения бизнеса услуги и ресурсы.
По поручению губернатора в 2016 году был разработан унифицированный порядок реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Документ сформировали с учетом требований законодательства. Он включает в себя полный цикл соответствующих мероприятий, начиная от принятия решения о его подготовке и заканчивая непосредственно модернизацией и эксплуатацией коммунальных объектов.