Более 2 миллиардов рублей будет вложено в развитие инфраструктуры Нижнего Тагила

Еще в 2015 году Евгений Куйвашев поручил главам активизировать работу по передаче в концессии неэффективных объектов коммунального хозяйства. Глава Свердловской области отметил, что задача региональных властей — создать на территории области такие условия, чтобы любой инвестор мог быстро и качественно получить все необходимые для ведения бизнеса услуги и ресурсы.