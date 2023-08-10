Буцаев рассказал о планах РЭО и Ecoplatform по установке фандоматов в ВШЭ

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«В 2023 году при поддержке волонтеров-экологов „Делай!“ мы запустили программу развития студенческих экологических объединений „Зеленая лига“, — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он указал, что новая программа станет для инициативных студентов шансом проявить себя и получить раннюю профессиональную ориентацию в сфере экологии, в том числе в отрасли по обращению с отходами. По словам Буцаева, у студентов также будет возможность изучить процессы формирования экономики замкнутого цикла на наглядных примерах. Именно данная программа обеспечила возможность бесплатной установки фандоматов в высших и среднеспециальных учебных заведениях. При поддержке РЭО компания Ecoplatform проведет установку первых пяти фандоматов в Высшей школе экономики в Петербурге, а в дальнейшем сеть фандоматов может расшириться, охватив вузы по всей стране, подвел итоги Денис Буцаев. Об этом пишет gorod55.ru.
Предполагается, что студентам и сотрудникам высших и среднеспециальных учебных заведений по всей России предложат сдавать вторсырье самых распространенных видов — пластиковую и алюминиевую тару — с дальнейшим приобретением баллов в приложении. За накопленные баллы можно будет получить скидки и спецпредложения от разных партнеров программы: от магазинов и ресторанов до диджитал-сервисов.
«Присутствие наших фандоматов в вузах — возможность донести до молодежи важность сохранения экологии и переработки вторсырья», — подчеркнул Иван Гусаков, гендиректор Ecoplatform. Он уверен, что студенты — это будущее страны, поэтому установка фандоматов в высших учебных заведениях может рассматриваться как вклад компании в строительство экологичного и чистого будущего.
В рамках программы «Зеленый кампус» компания Ecoplatform бесплатно проводит установку фандоматов на территории учебных заведений по всей РФ. Право размещения заявок на участие в программе имеют как учащиеся, так и преподаватели любых высших учебных заведений.
Следует напомнить: наиболее актуальная задача РЭО состоит в построении комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Деятельность оператора нацелена на выход на 100%-ную сортировку твердых отходов и снижение на 50% объема ТКО, поступающих на полигоны. Этих показателей можно достигнуть только при условии построения экономики замкнутого цикла.