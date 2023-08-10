Буцаев рассказал о планах РЭО и Ecoplatform по установке фандоматов в ВШЭ

«В 2023 году при поддержке волонтеров-экологов „Делай!“ мы запустили программу развития студенческих экологических объединений „Зеленая лига“, — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он указал, что новая программа станет для инициативных студентов шансом проявить себя и получить раннюю профессиональную ориентацию в сфере экологии, в том числе в отрасли по обращению с отходами. По словам Буцаева, у студентов также будет возможность изучить процессы формирования экономики замкнутого цикла на наглядных примерах. Именно данная программа обеспечила возможность бесплатной установки фандоматов в высших и среднеспециальных учебных заведениях. При поддержке РЭО компания Ecoplatform проведет установку первых пяти фандоматов в Высшей школе экономики в Петербурге, а в дальнейшем сеть фандоматов может расшириться, охватив вузы по всей стране, подвел итоги Денис Буцаев. Об этом пишет gorod55.ru.