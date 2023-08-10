Делюкс-отель «Яхонты», ставший источником отравления, оказался в ужасных условиях

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Об этом сообщили постояльцы в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Отдыхающие, обнаружившие действительное состояние гостиницы, были шокированы.
Александра Е. (имя изменено. — Прим. ред.), одна из гостей отеля, рассказала о деталях пребывания в этом гордящемся своим статусом одном из лучших отелей Подмосковья. Женщина забронировала номер Deluxe для двоих родственников еще в марте, на две недели с 1-го по 15-е августа, заплатив за это 152 145 рублей. Однако оказалось, что получили они нечто кардинально отличное от ожидаемого.
«Условия в номере ужасные: обои оторваны, мигают лампочки, санузел не функционирует, повсюду плесень, а воздух практически невозможно дышать. Полотенца и постельное белье дырявые. И этот случай с отравлением лишь прибавил к кошмару», — поделилась женщина с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Согласно Александре, общие площади гостиницы также не на высшем уровне: металлические конструкции покрыты ржавчиной, а бассейн скрыт под слоем плесени.
В результате, гости решили начать с переселения в другой номер, а затем вообще покинуть отель, связавшись с администрацией.
«Мы обратились в ресепшн, менеджер связался со мной. Связаться оказалось сложно. Мы объяснили ситуацию, и нам ответили, что номера давно следовало закрыть, и что бронирование на них — это большая ошибка. Это не недоразумение», — подчеркнула женщина.
Ресепшн уточнил, что в стандартном номере плесени нет, однако кондиционер не работает. Отель пообещал подключить вентилятор. На что гости потребовали полного возврата денег за проживание.