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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Делюкс-отель «Яхонты», ставший источником отравления, оказался в ужасных условиях

10 августа 2023, 13:34
Случившееся в известной четырехзвездочной гостинице «Яхонты», расположенной в городском округе Истра, где восемь человек пострадали от отравления едой в местной столовой, выявило еще более страшные недостатки в уровне комфорта и обслуживания.

Об этом сообщили постояльцы в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Отдыхающие, обнаружившие действительное состояние гостиницы, были шокированы.

Александра Е. (имя изменено. — Прим. ред.), одна из гостей отеля, рассказала о деталях пребывания в этом гордящемся своим статусом одном из лучших отелей Подмосковья. Женщина забронировала номер Deluxe для двоих родственников еще в марте, на две недели с 1-го по 15-е августа, заплатив за это 152 145 рублей. Однако оказалось, что получили они нечто кардинально отличное от ожидаемого.

«Условия в номере ужасные: обои оторваны, мигают лампочки, санузел не функционирует, повсюду плесень, а воздух практически невозможно дышать. Полотенца и постельное белье дырявые. И этот случай с отравлением лишь прибавил к кошмару», — поделилась женщина с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Согласно Александре, общие площади гостиницы также не на высшем уровне: металлические конструкции покрыты ржавчиной, а бассейн скрыт под слоем плесени.

В результате, гости решили начать с переселения в другой номер, а затем вообще покинуть отель, связавшись с администрацией.

«Мы обратились в ресепшн, менеджер связался со мной. Связаться оказалось сложно. Мы объяснили ситуацию, и нам ответили, что номера давно следовало закрыть, и что бронирование на них — это большая ошибка. Это не недоразумение», — подчеркнула женщина.

Ресепшн уточнил, что в стандартном номере плесени нет, однако кондиционер не работает. Отель пообещал подключить вентилятор. На что гости потребовали полного возврата денег за проживание.

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