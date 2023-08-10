Делюкс-отель «Яхонты», ставший источником отравления, оказался в ужасных условиях

Александра Е. (имя изменено. — Прим. ред.), одна из гостей отеля, рассказала о деталях пребывания в этом гордящемся своим статусом одном из лучших отелей Подмосковья. Женщина забронировала номер Deluxe для двоих родственников еще в марте, на две недели с 1-го по 15-е августа, заплатив за это 152 145 рублей. Однако оказалось, что получили они нечто кардинально отличное от ожидаемого.