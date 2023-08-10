Депутат Госдумы предлагает расширить «Сельскую ипотеку» для спасения деревень МО

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Об этом он рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Колунов напомнил о том, что «Сельская ипотека» позволяет гражданам получить ипотечный кредит с процентной ставкой от 0,1% до 3% для строительства или приобретения жилья в сельских районах. Главная цель программы заключается в противостоянии упадку и исчезновению деревень и поселков по всей России, а также создании комфортных условий для проживания жителей в отдаленных от городов местностях.
Однако, по словам депутата, существует определенная проблема. В настоящее время льготы по «Сельской ипотеке» распространяются на все сельские территории России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Жители таких муниципалитетов, как Волоколамск, Лотошино, Шаховская и другие, обращаются к депутату с просьбами расширить действие программы на их регионы.
Колунов считает, что включение сельских агломераций Подмосковья (Луховицы, Волоколамск, Шатура, Талдом, Можайск, Истра, Зарайск, Руза, Серебряные Пруды, Лотошино и Шаховская) в «Сельскую ипотеку» содействует развитию сельских территорий, поддерживает жителей в удаленных регионах и предотвращает массовое переселение ближе к столице.
Депутат заявил, что уже готовит письмо с соответствующим предложением для Министерства сельского хозяйства России и надеется на поддержку и обсуждение данной инициативы.