Депутат Госдумы предлагает расширить «Сельскую ипотеку» для спасения деревень МО

Колунов напомнил о том, что «Сельская ипотека» позволяет гражданам получить ипотечный кредит с процентной ставкой от 0,1% до 3% для строительства или приобретения жилья в сельских районах. Главная цель программы заключается в противостоянии упадку и исчезновению деревень и поселков по всей России, а также создании комфортных условий для проживания жителей в отдаленных от городов местностях.