Дороги в центре Нижнего Тагила перекроют в День города

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Таким образом власти хотят обеспечить безопасность праздничных гуляний и позволить жителям и туристам насладиться атмосферными гуляниями.
Так, 11 августа: с 17.00 и до конца мероприятий будут закрыты:
12 августа с 12.00 для движения закроют:
С 10 августа с 18.00 до 12 августа 12.00 запретят парковку за КДК «Современник» и у медколледжа. Такие же ограничения парковки распространяются на улицы в центре города 11 и 12 августа.