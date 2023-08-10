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Дороги в центре Нижнего Тагила перекроют в День города

Дороги в центре Нижнего Тагила перекроют в День города

10 августа 2023, 10:02
Фото: 1MI
Стало известно, где перекроют дороги и разрешат парковку в дни празднования 301-летия Нижнего Тагила. В рамках праздничных мероприятий часть центра будет закрыта для движения автомобилей.

Таким образом власти хотят обеспечить безопасность праздничных гуляний и позволить жителям и туристам насладиться атмосферными гуляниями.

Так, 11 августа: с 17.00 и до конца мероприятий будут закрыты:

  • Улица Первомайская от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
  • Улица Пархоменко от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
  • Улица Горошникова от проспекта Мира до улицы Уральская;
  • Пр. Строителей на участке от дома администрации города до дома № 31 по проспекту Ленина

12 августа с 12.00 для движения закроют:

  • Улица Огаркова от проспекта Ленина до улицы Уральская;
  • Улица Красноармейская от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
  • Улица Первомайская от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
  • Улица Пархоменко от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
  • Улица Уральская от дома № 1 по проспекту Ленина до улицы Красноармейская;
  • Улица Горошникова от проспекта Мира до улицы Уральская;
  • Пр. Строителей от дома № 1А по проспекту Строителей до дома № 31 по проспекту Ленина.

С 10 августа с 18.00 до 12 августа 12.00 запретят парковку за КДК «Современник» и у медколледжа. Такие же ограничения парковки распространяются на улицы в центре города 11 и 12 августа.

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле
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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Парковка#День города#Дороги#Перекрытие дорог#Транспорт
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