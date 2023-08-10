Доступность протезов для обычных граждан: мнение Маргариты Грачевой

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Телеведущая Маргарита Грачева, также потерявшая кисти рук из-за бывшего мужа, выразила радость за Костомарова и поддержала его инициативу.
Грачева подчеркнула в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что быстрый доступ к протезам играет важную роль в восстановлении человека. «Чем быстрее человек получает протез, тем быстрее он может вернуться, если не к прежней жизни, то хотя бы к тем занятиям, которыми он занимался ранее», — подчеркнула Грачева.
Психолог Виктория Шигалович также поддержала эту точку зрения. Она отметила, что протезы имеют не только физическое, но и психологическое влияние. Они помогают человеку почувствовать себя полноценным после тяжелой операции и вернуться к нормальной жизни.
Грачева подчеркнула, что протезы, подобные тем, которые использует Костомаров, доступны не только знаменитостям, но и обычным гражданам. Однако она обратила внимание на длительные ожидания. «Вопрос в скорости. Например, я уже подала заявку на новый протез и жду уже пять месяцев, но до сих пор нет ответа. Люди могут находиться без рук или ног в течение длительного времени», — поделилась своим опытом Грачева.
Тем не менее, Маргарита отметила, что если в индивидуальной программе реабилитации указано, что человеку необходим протез, он может получить его от государства.