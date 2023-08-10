Доступность протезов для обычных граждан: мнение Маргариты Грачевой

Грачева подчеркнула, что протезы, подобные тем, которые использует Костомаров, доступны не только знаменитостям, но и обычным гражданам. Однако она обратила внимание на длительные ожидания. «Вопрос в скорости. Например, я уже подала заявку на новый протез и жду уже пять месяцев, но до сих пор нет ответа. Люди могут находиться без рук или ног в течение длительного времени», — поделилась своим опытом Грачева.