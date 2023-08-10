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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Доступность протезов для обычных граждан: мнение Маргариты Грачевой

10 августа 2023, 13:06
Известный фигурист Роман Костомаров, который пережил тяжелые операции и потерю конечностей из-за сепсиса и некроза, радует своим успехом — он продемонстрировал свои новые протезы, на которых способен даже бегать и прыгать. Несмотря на сложности, он остается на боевом пути и вдохновляет многих.

Телеведущая Маргарита Грачева, также потерявшая кисти рук из-за бывшего мужа, выразила радость за Костомарова и поддержала его инициативу.

Грачева подчеркнула в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что быстрый доступ к протезам играет важную роль в восстановлении человека. «Чем быстрее человек получает протез, тем быстрее он может вернуться, если не к прежней жизни, то хотя бы к тем занятиям, которыми он занимался ранее», — подчеркнула Грачева.

Психолог Виктория Шигалович также поддержала эту точку зрения. Она отметила, что протезы имеют не только физическое, но и психологическое влияние. Они помогают человеку почувствовать себя полноценным после тяжелой операции и вернуться к нормальной жизни.

Грачева подчеркнула, что протезы, подобные тем, которые использует Костомаров, доступны не только знаменитостям, но и обычным гражданам. Однако она обратила внимание на длительные ожидания. «Вопрос в скорости. Например, я уже подала заявку на новый протез и жду уже пять месяцев, но до сих пор нет ответа. Люди могут находиться без рук или ног в течение длительного времени», — поделилась своим опытом Грачева.

Тем не менее, Маргарита отметила, что если в индивидуальной программе реабилитации указано, что человеку необходим протез, он может получить его от государства.

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