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Из-за гнилых шпал на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны

Из-за гнилых шпал на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны

10 августа 2023, 13:51
Фото: 1MI
17 июля на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны. Причиной аварии на железной дороге стала сплошная гнилость шпал.

Авария произошла в 23.25 по московскому времени на станции «Конвертерная». Как стало известно редакции TagilCity.ru, при производстве маневровой работы из-за наличия технических неисправностей сошли с рельсов два вагона.

В связи с этим транспортная прокуратура организовала проверку. Выяснилось, что на участке пути на месте схода наблюдается сплошная гнилость шпал. Ведомство объявило предприятию предостережение, так как нарушение обязательных требований законодательства создало угрозу причинения вреда ценностям, охраняемым законом. ЕВРАЗ НТМК предложили принять меры по соблюдению требований.

Вагон сошел с рельсов на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Вагоны#Происшествия#ЕВРАЗ НТМК#Проверка#Прокуратура#Железная дорога#Эксклюзив
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