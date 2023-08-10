Из-за гнилых шпал на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны

В связи с этим транспортная прокуратура организовала проверку. Выяснилось, что на участке пути на месте схода наблюдается сплошная гнилость шпал. Ведомство объявило предприятию предостережение, так как нарушение обязательных требований законодательства создало угрозу причинения вреда ценностям, охраняемым законом. ЕВРАЗ НТМК предложили принять меры по соблюдению требований.