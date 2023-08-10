Из-за гнилых шпал на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Авария произошла в 23.25 по московскому времени на станции «Конвертерная». Как стало известно редакции TagilCity.ru, при производстве маневровой работы из-за наличия технических неисправностей сошли с рельсов два вагона.
В связи с этим транспортная прокуратура организовала проверку. Выяснилось, что на участке пути на месте схода наблюдается сплошная гнилость шпал. Ведомство объявило предприятию предостережение, так как нарушение обязательных требований законодательства создало угрозу причинения вреда ценностям, охраняемым законом. ЕВРАЗ НТМК предложили принять меры по соблюдению требований.