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В Екатеринбурге маленький котенок спасен из задымленной квартиры

Котенок едва не задохнулся в задымленной квартире в Екатеринбурге

10 августа 2023, 05:45
Фото: YouTube-канал "Дневник Огнеборца"

В Екатеринбурге маленький котенок спасен из задымленной квартиры

Пожарный-видеоблогер Антон Мальцев из Екатеринбурга спас в дымящейся квартире котенка. Инцидент произошел в пятиэтажном доме на Белореченской улице.

Жильцы дома заметили, что из квартиры на четвертом этаже идет дым, и вызвали МЧС. Когда специалисты прибыли по адресу вызова, выяснилось, что дым начался из-за пищи в духовке, которая пригорела, пишет Е1.

Видео: YouTube-канал "Дневник Огнеборца"

В квартире находился маленький котенок возрастом 3-4 месяца. По словам Антона, он был напуган, но пошел в руки и понял, что находится в безопасности. Спасатель передал котенка хозяйке.

Напомним, в Верхнем Тагиле мужчина снял на камеру, как выбрасывает котенка из окна. Вскоре маленькое животное забрали зоозащитники.

В Верхнем Тагиле мужчина выбросил из окна котенка после ссоры с девушкой
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#18+#Котенок#МЧС#Дым#Задымление#Квартира#Происшествия#Видео
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