Котенок едва не задохнулся в задымленной квартире в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:45
Жильцы дома заметили, что из квартиры на четвертом этаже идет дым, и вызвали МЧС. Когда специалисты прибыли по адресу вызова, выяснилось, что дым начался из-за пищи в духовке, которая пригорела, пишет Е1.
В квартире находился маленький котенок возрастом 3-4 месяца. По словам Антона, он был напуган, но пошел в руки и понял, что находится в безопасности. Спасатель передал котенка хозяйке.
Напомним, в Верхнем Тагиле мужчина снял на камеру, как выбрасывает котенка из окна. Вскоре маленькое животное забрали зоозащитники.