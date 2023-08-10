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Мальчик на велосипеде попал в ДТП в Нижнем Тагиле

10 августа 2023, 04:13
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
12-летний подросток из Нижнего Тагила, ехавший на велосипеде, попал в дорожную аварию. ДТП случилось 9 августа 2023 года на перекрестке Оплетина — Липовый тракт.

Подросток гулял в парке Горького со своим одноклассником, у которого был велосипед, и попросил немного на покататься этом транспорте. В какой-то момент он выехал на проезжую часть, где ребенок попал под колеса автомобиля ВАЗ, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

По словам водителя, он не ожидал выезд ребенка на дорогу, поэтому не успел затормозить. А юный горожанин рассказал, что не заметил никаких помех. С повреждениями и травмами головы, бедра и живота мальчика отвезли в больницу.

Водитель автомобиля имеет опыт вождения более 20 лет. Автоинспекторы составили на него протокол за управление транспортом без наличия страховки.

Напомним, за 2023 год в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 13 детей.

Дети стали чаще попадать в ДТП в Нижнем Тагиле
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