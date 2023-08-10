Мальчик на велосипеде попал в ДТП в Нижнем Тагиле

Подросток гулял в парке Горького со своим одноклассником, у которого был велосипед, и попросил немного на покататься этом транспорте. В какой-то момент он выехал на проезжую часть, где ребенок попал под колеса автомобиля ВАЗ, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.