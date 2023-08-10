Мальчик на велосипеде попал в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Подросток гулял в парке Горького со своим одноклассником, у которого был велосипед, и попросил немного на покататься этом транспорте. В какой-то момент он выехал на проезжую часть, где ребенок попал под колеса автомобиля ВАЗ, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
По словам водителя, он не ожидал выезд ребенка на дорогу, поэтому не успел затормозить. А юный горожанин рассказал, что не заметил никаких помех. С повреждениями и травмами головы, бедра и живота мальчика отвезли в больницу.
Водитель автомобиля имеет опыт вождения более 20 лет. Автоинспекторы составили на него протокол за управление транспортом без наличия страховки.
Напомним, за 2023 год в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 13 детей.