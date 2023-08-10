Мать погибшей в ДТП под Краснотурьинском актрисы требует с виновника 2 млн рублей

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В суде уже готовится к слушанию гражданское дело по иску Елены Шварц, матери актрисы театра кукол Кристины Шварц, пишет «Вечерний Краснотурьинск».
Иск женщина подала к ООО «Молочная Благодать» из Кушвы. Третьим лицом выступает водитель грузовика, который в злополучный день выехал на встречку и столкнулся с автобусом с артистами.
Это было 1 октября прошлого года. В страшной аварии жизни лишились 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей. Водителю-виновнику назначили три года колонии-поселения.