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Мать погибшей в ДТП под Краснотурьинском актрисы требует с виновника 2 млн рублей

Мать погибшей в ДТП под Краснотурьинском актрисы требует с виновника 2 млн рублей

10 августа 2023, 08:49
Фото: 1MI
2 млн рублей требует мама актрисы, погибшей в ДТП под Краснотурьинском.

В суде уже готовится к слушанию гражданское дело по иску Елены Шварц, матери актрисы театра кукол Кристины Шварц, пишет «Вечерний Краснотурьинск».

Иск женщина подала к ООО «Молочная Благодать» из Кушвы. Третьим лицом выступает водитель грузовика, который в злополучный день выехал на встречку и столкнулся с автобусом с артистами.

Это было 1 октября прошлого года. В страшной аварии жизни лишились 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей. Водителю-виновнику назначили три года колонии-поселения.

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#Дарья Сорокина#ДТП#Авария#Иск#Деньги#Суд#Общество#Свердловская область
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