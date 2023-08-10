Местный житель Тюмени выставил на продажу медаль, врученную Путиным

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Эта награда была учреждена президентом Путиным в 2018 году. Сейчас медаль доступна для покупки на популярной интернет-площадке за 450 000 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Это интересное предложение может привлечь внимание коллекционеров, историков и всех, кто ценит уникальные предметы, связанные с историческими моментами.
Что делает эту историю особенной, так это то, что владелец медали только недавно узнал о возможности продавать такие награды. Это вдохновило его на принятие такого решения и возможно поможет ему осуществить мечту о покупке трактора. Возможно, эта ситуация станет для него новым побуждением к дальнейшим достижениям.