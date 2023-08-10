Местный житель Тюмени выставил на продажу медаль, врученную Путиным

Что делает эту историю особенной, так это то, что владелец медали только недавно узнал о возможности продавать такие награды. Это вдохновило его на принятие такого решения и возможно поможет ему осуществить мечту о покупке трактора. Возможно, эта ситуация станет для него новым побуждением к дальнейшим достижениям.