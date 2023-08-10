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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Местный житель Тюмени выставил на продажу медаль, врученную Путиным

10 августа 2023, 15:46
В Тюмени один из жителей решил продать медаль, которую он получил в знак признания своего вклада в строительство Крымского моста, как сообщается на URA.RU.

Эта награда была учреждена президентом Путиным в 2018 году. Сейчас медаль доступна для покупки на популярной интернет-площадке за 450 000 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Это интересное предложение может привлечь внимание коллекционеров, историков и всех, кто ценит уникальные предметы, связанные с историческими моментами.

Что делает эту историю особенной, так это то, что владелец медали только недавно узнал о возможности продавать такие награды. Это вдохновило его на принятие такого решения и возможно поможет ему осуществить мечту о покупке трактора. Возможно, эта ситуация станет для него новым побуждением к дальнейшим достижениям.

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