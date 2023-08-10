tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Министр Свердловской области объяснил причину роста платежей за ЖКХ

Министр Свердловской области объяснил причину роста платежей за ЖКХ

10 августа 2023, 07:08
Фото: 1MI
Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал причину, по которой растут тарифы на коммунальные услуги. С его слов, цены повышаются для того, чтобы люди и дальше продолжали пользоваться водоснабжением, теплоснабжением и электричеством.

Комментарий по поводу очередного повышения цен на услуги ЖКХ (напомним, что оно запланировано на июль 2024 года) министр дал на пресс-конференции 9 августа. Глава ведомства сообщил о том, что подконтрольная ему сферра убыточна: оплата от физических лиц покрывают только 80% стоимости ресурсов. Оставшаяся разница покрывается за счет субсидий от государства. Исходя из этого, заявляет Смирнов, каждая ресурсоснабжающая компания убыточна.

Также министр заметил, что сумма, вырученная в результате повышения тарифов, пойдет на реконструкцию сетей снабжения.

Жителям Свердловской области повысили размер компенсаций за услуги ЖКХ
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 30 преступлений в сфере ЖКХ совершено в Свердловской областиУправляющие компании Свердловской области недоплатили 5 млрд за ЖКХУчастники СВО и их семьи получат 20% скидки на покупку жилья и субсидии ЖКХ
#Экономика#Анна Варнакина#ЖКХ#Оплата ЖКХ#Повышение тарифов#Свердловская область
Подпишитесь
В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
Вчера, 12:01
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
Вчера, 08:24
Улицу Красноармейскую в Нижнем Тагиле перекроют на месяц
Вчера, 12:27
Батутный парк в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 100 тысяч за перелом ноги
Вчера, 10:07
Рабочему раздробило ногу на НТМК, а мужчина расстрелял голубей в Тагиле при ребенке
Вчера, 14:23
14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр
Сегодня, 08:43