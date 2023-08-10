Министр Свердловской области объяснил причину роста платежей за ЖКХ

Комментарий по поводу очередного повышения цен на услуги ЖКХ (напомним, что оно запланировано на июль 2024 года) министр дал на пресс-конференции 9 августа. Глава ведомства сообщил о том, что подконтрольная ему сферра убыточна: оплата от физических лиц покрывают только 80% стоимости ресурсов. Оставшаяся разница покрывается за счет субсидий от государства. Исходя из этого, заявляет Смирнов, каждая ресурсоснабжающая компания убыточна.