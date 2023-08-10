На Пермском тракте образовалась многокилометровая пробка

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
В этом участке дороги идут ремонтные работы. Водителям пришлось простоять в заторе в общей сложности два часа.
По словам одного из автовладельцев, движение было перекрыто сперва на 45 минут, затем на 10 минут пропустили, а потом приостановили снова на 45 минут, пишет Е1.
Напомним, под Екатеринбургом также возник затор на протяжении 10 километров из-за случившегося массового дорожно-транспортного происшествия.