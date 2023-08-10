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На Пермском тракте образовалась многокилометровая пробка

На Пермском тракте образовалась многокилометровая пробка

10 августа 2023, 14:54
Фото: Е1
На протяжении восьми километров на Пермской автодороге образовалась пробка. Это произошло 10 августа 2023 года.

В этом участке дороги идут ремонтные работы. Водителям пришлось простоять в заторе в общей сложности два часа.

По словам одного из автовладельцев, движение было перекрыто сперва на 45 минут, затем на 10 минут пропустили, а потом приостановили снова на 45 минут, пишет Е1.

Напомним, под Екатеринбургом также возник затор на протяжении 10 километров из-за случившегося массового дорожно-транспортного происшествия.

10-километровая пробка образовалась из-за ДТП под Екатеринбургом
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#Елизавета Зиборова#18+#Инцидент#Ремонтные работы#Пробка#Затор#Дорога#Автомобили#Трасса#Пермский тракт#Ограничение движения#Происшествия#Свердловская область
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