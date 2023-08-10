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На станцию очистки воды в Нижнем Тагиле выделят более миллиарда рублей

10 августа 2023, 04:45
Фото: Midjourney
На строительство водоочистной станции в Нижнем Тагиле из бюджета области выделят почти 1,3 миллиарда рублей.

Новая подобная станция — важный объект для Нижнего Тагила, поскольку нынешняя станция устарела, а после реализации данного проекта повысится качество воды и продолжительность жизни, рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов во время пресс-конференции.

Кроме того, по словам Смирнова, аналогичную станцию сейчас строят в Волчанске, на которую выделили 650 миллионов рублей из федерального и консолидированного бюджета.

Напомним, в июне 2023 года на Черноисточинском водохранилище в Нижнем Тагиле началась очистка дна. Данные работы завершат до 15 октября 2023 года.

Начались работы по очистке Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Станция#Очистка воды#Деньги#Бюджет#Проект#Объект#Вода#Экология#Елизавета Зиборова
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