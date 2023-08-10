На станцию очистки воды в Нижнем Тагиле выделят более миллиарда рублей

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Новая подобная станция — важный объект для Нижнего Тагила, поскольку нынешняя станция устарела, а после реализации данного проекта повысится качество воды и продолжительность жизни, рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов во время пресс-конференции.
Кроме того, по словам Смирнова, аналогичную станцию сейчас строят в Волчанске, на которую выделили 650 миллионов рублей из федерального и консолидированного бюджета.
Напомним, в июне 2023 года на Черноисточинском водохранилище в Нижнем Тагиле началась очистка дна. Данные работы завершат до 15 октября 2023 года.