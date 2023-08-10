Ночевать в мечети в Дагестане из-за переноса рейса пришлось жителям Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Поэтому им пришлось ночевать в мечети в Махачкале. Туристы отметили, что перевозчик не отвечал им, когда они звонили по телефону горячей линии. Также им не предложили ни питания, ни ночевки в отеле.
Екатеринбуржцы утверждают, что через два часа после переноса рейса к ним подошел представитель перевозчика и сказал, что отеля не будет, а также предложил всем пройти в мечеть.
Екатеринбурженка Яна рассказала, что ранним утром верующие попросили их выйти из мечети, так как пришло время молитвы.
В результате рейс назначили на 11:00. А всем пассажирам выдали только по одной бутылке воды.