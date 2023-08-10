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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:28

Ночевать в мечети в Дагестане из-за переноса рейса пришлось жителям Екатеринбурга

Ночевать в мечети в Дагестане из-за переноса рейса пришлось жителям Екатеринбурга

10 августа 2023, 09:26
Фото: Е1
Около сотни жителей Екатеринбурга ночевали в мечети в Дагестане из-за переноса рейса авиакомпании Red Wings. Самолет должен был взлететь в 1:20, но рейс был отменен.

Поэтому им пришлось ночевать в мечети в Махачкале. Туристы отметили, что перевозчик не отвечал им, когда они звонили по телефону горячей линии. Также им не предложили ни питания, ни ночевки в отеле.

Екатеринбуржцы утверждают, что через два часа после переноса рейса к ним подошел представитель перевозчика и сказал, что отеля не будет, а также предложил всем пройти в мечеть.

Екатеринбурженка Яна рассказала, что ранним утром верующие попросили их выйти из мечети, так как пришло время молитвы.

В результате рейс назначили на 11:00. А всем пассажирам выдали только по одной бутылке воды.

Рейс в Астану отменен в Екатеринбурге
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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Мечеть#Ночевка#Перенос рейса#Самолет#Происшествия
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