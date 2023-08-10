«Оставили человека с серьезными травмами»: в Нижнем Тагиле скрылся виновник ДТП

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
ДТП произошло днем 9 августа в промежутке с 15:00 до 16:00 часов. Водитель на темном ВАЗ сбил человека на пешеходном переходе у домов по Циолковского, 36/Октябрьской Революции, 53.
Наезд совершила машина ВАЗ черного цвета, номер запомнить удалось. Водитель скрылся с места ДТП и оставил человека в серьезности травмами на дороге, — пишет житель Нижнего Тагила в паблике «ЧП Нижний Тагил».
Людям требуется помощь в розыске виновника, а также очевидцев ДТП.
Как стало известно TagilCity.ru, факт ДТП был зарегистрирован в ГИБДД. В инспекцию информация попала из медицинского учреждения.
Факт ДТП зарегистрирован, согласно поступившей информации о травме из медицинского учреждения. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.