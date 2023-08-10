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Водитель на ВАЗ сбил пешехода и скрылся с места в Нижнем Тагиле

«Оставили человека с серьезными травмами»: в Нижнем Тагиле скрылся виновник ДТП

10 августа 2023, 10:18
Фото: 1MI

Водитель на ВАЗ сбил пешехода и скрылся с места в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле разыскивают виновника ДТП, который сбил пешехода у путепровода на улице Циолковского.

ДТП произошло днем 9 августа в промежутке с 15:00 до 16:00 часов. Водитель на темном ВАЗ сбил человека на пешеходном переходе у домов по Циолковского, 36/Октябрьской Революции, 53.

Наезд совершила машина ВАЗ черного цвета, номер запомнить удалось. Водитель скрылся с места ДТП и оставил человека в серьезности травмами на дороге, — пишет житель Нижнего Тагила в паблике «ЧП Нижний Тагил».

Людям требуется помощь в розыске виновника, а также очевидцев ДТП.

Как стало известно TagilCity.ru, факт ДТП был зарегистрирован в ГИБДД. В инспекцию информация попала из медицинского учреждения.

Факт ДТП зарегистрирован, согласно поступившей информации о травме из медицинского учреждения. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Подробности массового ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле рассказали в ГИБДД
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