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Овощи начали дешеветь в Свердловской области

Овощи начали дешеветь в Свердловской области

10 августа 2023, 11:28
Фото: 1MI
Снижение цен на овощи зафиксировано в Свердловской области за неделю с 31 июля по 7 августа.

За указанный период больше всего подешевела свежая капуста, килограмм покупатели могли приобрести в среднем за 58,68 рубля (-10,72%). Картофель обходился свердловчанам в 51,43 рубля (-5,11%), репчатый лук — в 53,61 рубля (-5,78%). Морковь стоила 71,78 рубля (-5,63%), а столовая свекла — 49,34 рубля (-3,77%). Также в цене снизились огурцы и помидоры, до 87,54 рубля (-2,84%) и 127,97 рубля (-3,09%) соответственно.

Кроме того, специалисты Свердловскстата зафиксировали удешевление консервов для детского питания, колбасы, муки, гречки, риса, макарон и некоторых других продуктов.

Однако, как выяснила редакция TagilCity.ru, некоторые позиции из списка подорожали. Например, килограмм курицы стоил 191,55 рубля (+0,53%), литр молока — 63,23 рубля (+0,67%), а десяток яиц — 75,37 рубля (+1,51%). Также в цене прибавили сахар и соль, черный чай, печенье, яблоки и бананы, свинина, сухие молочные смеси для детей. Стоимость пшеничного и ржаного хлеба за неделю не изменилась.

Морковь и помидоры резко подорожали в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Деньги#Стоимость#Цены#Эксклюзив
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