Овощи начали дешеветь в Свердловской области

За указанный период больше всего подешевела свежая капуста, килограмм покупатели могли приобрести в среднем за 58,68 рубля (-10,72%). Картофель обходился свердловчанам в 51,43 рубля (-5,11%), репчатый лук — в 53,61 рубля (-5,78%). Морковь стоила 71,78 рубля (-5,63%), а столовая свекла — 49,34 рубля (-3,77%). Также в цене снизились огурцы и помидоры, до 87,54 рубля (-2,84%) и 127,97 рубля (-3,09%) соответственно.