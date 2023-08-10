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Под Нижним Тагилом начался ремонт памятного знака «Европа — Азия»

Под Нижним Тагилом начался ремонт памятного знака «Европа — Азия»

10 августа 2023, 12:32
Фото: Андрей Пичугин
Подрядчики приступили к ремонту памятного знака «Европа — Азия», который находится при въезде в поселок Уралец под Нижним Тагилом.

Работами по реконструкции обелиска и благоустройству прилегающей территории занимается ООО «Эверест — НТ». Согласно договору, объект должен быть сдан к 30 сентября 2023 года. Строители уже выполнили демонтажные работы: сняли купол и гранит, а также начали заливку конструкции.

Фото: Андрей Пичугин

При ремонте знака подрядчику необходимо сохранить его исторический облик и концептуальное решение. Обелиск посвящен первому полету в космос Юрия Гагарина. На вершине столба высотой 4,5 метра находится металлический шар с декоративными элементами. Всего на работы выделено 7,1 миллиона рублей. В контракт входит установка урн и скамеек, озеленение территории.

Памятный знак «Европа — Азия» под Нижним Тагилом отремонтирует местная фирма
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