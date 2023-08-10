Под Нижним Тагилом начался ремонт памятного знака «Европа — Азия»

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Работами по реконструкции обелиска и благоустройству прилегающей территории занимается ООО «Эверест — НТ». Согласно договору, объект должен быть сдан к 30 сентября 2023 года. Строители уже выполнили демонтажные работы: сняли купол и гранит, а также начали заливку конструкции.
При ремонте знака подрядчику необходимо сохранить его исторический облик и концептуальное решение. Обелиск посвящен первому полету в космос Юрия Гагарина. На вершине столба высотой 4,5 метра находится металлический шар с декоративными элементами. Всего на работы выделено 7,1 миллиона рублей. В контракт входит установка урн и скамеек, озеленение территории.