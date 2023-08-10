Полиция Нижнего Тагила завела уголовное дело по факту столкновения катера с сапбордом

Трагедия на акватории Тагильского пруда произошла 28 июля. Катер под управлением Никиты Карпова на полной скорости врезался в сапборд, на котором находилась Ирина Подмазова с 9-летним сыном. Ребенок не пострадал, а девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Она до сих пор находится без сознания в реанимации ГБ №1 Нижнего Тагила.