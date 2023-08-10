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Полиция Нижнего Тагила завела уголовное дело по факту столкновения катера с сапбордом

Полиция Нижнего Тагила завела уголовное дело по факту столкновения катера с сапбордом

10 августа 2023, 16:12
Фото: Страница ВК Ивана Подмазова
Уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» заведено после инцидента на Тагильском пруду, когда катер столкнулся с сапбордом, на котором находились женщина с ребенком. Пока оно бесфигурантное.

После проведения проверки отделом полиции №16 было принято решение возбудить дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Правда фигуранта дела пока нет.

Установлен находившийся за рулем катера — это 26-летний молодой человек, житель Ленинского района», — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены участники и очевидцы событий, а также изучены записи с камер.

Трагедия на акватории Тагильского пруда произошла 28 июля. Катер под управлением Никиты Карпова на полной скорости врезался в сапборд, на котором находилась Ирина Подмазова с 9-летним сыном. Ребенок не пострадал, а девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Она до сих пор находится без сознания в реанимации ГБ №1 Нижнего Тагила.

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