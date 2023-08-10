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Появилось видео со сбившим женщину на сапборде спасателем в Нижнем Тагиле

Появилось видео со сбившим женщину на сапборде спасателем в Нижнем Тагиле

10 августа 2023, 07:50
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле спасатель, который сбил женщину на Тагильском пруду, заявлял, что он был нетрезв. Такие слова он произнес на видео.

Также появились кадры, на которых видно, что SUP-досок ехала с подсветкой, в отличие от катера.

Видео было снято нагрудной камерой в ту злополучную ночь. На кадрах видно, как спасатель признается, что катер принадлежит ему и что он в настоящее время пьян. Ранее о его нетрезвости сообщали и очевидцы.

До этого директор «Центра защиты населения» Сергей Коперкин утверждал, что спасатели не могут быть пьяны, так как перед сменой их проверяют.

ЧП произошло в вечернее время 28 июля на городском пруду. В доску, на которой плыли женщина с ребенком, врезался катер. Тагильчанка с травмой черепа находится в реанимации.

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#Нижний Тагил#Катер#Реанимация#Тагильский пруд#Происшествия#Дарья Сорокина
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