Появилось видео со сбившим женщину на сапборде спасателем в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Также появились кадры, на которых видно, что SUP-досок ехала с подсветкой, в отличие от катера.
Видео было снято нагрудной камерой в ту злополучную ночь. На кадрах видно, как спасатель признается, что катер принадлежит ему и что он в настоящее время пьян. Ранее о его нетрезвости сообщали и очевидцы.
До этого директор «Центра защиты населения» Сергей Коперкин утверждал, что спасатели не могут быть пьяны, так как перед сменой их проверяют.
ЧП произошло в вечернее время 28 июля на городском пруду. В доску, на которой плыли женщина с ребенком, врезался катер. Тагильчанка с травмой черепа находится в реанимации.