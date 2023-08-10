«Прошу не убивать и не насиловать»: погибшая в Каменске-Уральском оставила сообщение

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Известно, что 16-летняя свердловчанка двигалась в сторону дома пешком из-за того, что в позднее время общественный транспорт прекратил работу. Труп подростка нашли всего в трех километрах от начала маршрута. Со слов отца погибшей, следствие не выявило следов изнасилования.
В сообщении, оставленном в социальных сетях, девушка рассказала о причине, по которой ей «в соло» предстояло дойти до дома. Также она попросила «не убивать и не насиловать» и отметила, что хочет дойти до дома. Об этом сообщает Mash.