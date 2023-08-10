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«Прошу не убивать и не насиловать»: погибшая в Каменске-Уральском оставила сообщение

10 августа 2023, 06:19
Фото: 1MI

Погибшая в Каменске-Уральском девушка оставила сообщение перед смертью

Перед смертью погибшая в Каменске-Уральском девушка оставила сообщение, в котором просила не убивать ее и не насиловать. Спустя некоторый промежуток времени ее тело нашли в лесополосе вблизи вокзала.

Известно, что 16-летняя свердловчанка двигалась в сторону дома пешком из-за того, что в позднее время общественный транспорт прекратил работу. Труп подростка нашли всего в трех километрах от начала маршрута. Со слов отца погибшей, следствие не выявило следов изнасилования.

В сообщении, оставленном в социальных сетях, девушка рассказала о причине, по которой ей «в соло» предстояло дойти до дома. Также она попросила «не убивать и не насиловать» и отметила, что хочет дойти до дома. Об этом сообщает Mash.

Труп 16-летней девушки найден в лесу в Каменске-Уральском
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