Российский юрист поделилась возможными негативными последствиями для Елены Блиновской

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Этот шаг может привести к серьезным последствиям для самой Блиновской, согласно российской юристки Аллы Георгиевой.
«Если арест был наложен на сумму ее долга, то существует риск, что Блиновская может лишиться имущества и средств для жизни. Она, однако, не может остаться без жилья, если это единственное место проживания, находящееся в ее собственности», — подчеркнула специалист в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Что касается арестованных автомобилей блогера, Георгиева пояснила, что они будут выставлены на продажу. Государственное предприятие Росимущество проведет аукцион для погашения долга. Однако вероятно, что транспортные средства будут проданы по цене ниже рыночной стоимости.
«В рамках исполнительных производств и налоговых проверок, арест накладывается на все имеющиеся счета у должника. Если в будущем будет установлено, что у блогера есть другие счета, они также будут подвергнуты аресту. Если сумма непогашенных налогов превысит доступные средства на счетах и стоимость проданного имущества, Блиновская останется в долгу», — разъяснила юристка.
Тем не менее, по мнению Георгиевой, действия по взысканию денег со счетов и продаже имущества могут быть рассмотрены как смягчающее обстоятельство в деле, но это не избавит блогера от уголовной ответственности.