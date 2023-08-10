Российский юрист поделилась возможными негативными последствиями для Елены Блиновской

«Если арест был наложен на сумму ее долга, то существует риск, что Блиновская может лишиться имущества и средств для жизни. Она, однако, не может остаться без жилья, если это единственное место проживания, находящееся в ее собственности», — подчеркнула специалист в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».