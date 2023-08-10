Стала известна предварительная причина смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском

Мужчина рассказал, что по предварительной версии его дочери стало плохо со здоровьем, и поэтому она умерла. Однако он не понимает, зачем ей при этом нужно было сворачивать в лесополосу, если она шла по тропинке. Кроме того, по словам отца, никаких серьезных болезней у нее не было, пишет Е1.