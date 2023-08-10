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Стала известна предварительная причина смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском

Стала известна предварительная причина смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском

10 августа 2023, 13:37
Фото: 1MI
Отец погибшей 16-летней девушки из Каменска-Уральского рассказал о предварительной причине ее гибели.

Мужчина рассказал, что по предварительной версии его дочери стало плохо со здоровьем, и поэтому она умерла. Однако он не понимает, зачем ей при этом нужно было сворачивать в лесополосу, если она шла по тропинке. Кроме того, по словам отца, никаких серьезных болезней у нее не было, пишет Е1.

Также свердловчанин рассказал, что девушка поступила в педколледж в Екатеринбурге и просила снимать ей квартиру. Помимо учебы она собиралась работать, и в день гибели проходила стажировку в «Ростелекоме».

Напомним, тело погибшей студентки обнаружили в лесу ночью 10 августа 2023 года. Она возвращалась поздним вечером из Екатеринбурга на электричке.

Труп 16-летней девушки найден в лесу в Каменске-Уральском
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