Стала известна предварительная причина смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Мужчина рассказал, что по предварительной версии его дочери стало плохо со здоровьем, и поэтому она умерла. Однако он не понимает, зачем ей при этом нужно было сворачивать в лесополосу, если она шла по тропинке. Кроме того, по словам отца, никаких серьезных болезней у нее не было, пишет Е1.
Также свердловчанин рассказал, что девушка поступила в педколледж в Екатеринбурге и просила снимать ей квартиру. Помимо учебы она собиралась работать, и в день гибели проходила стажировку в «Ростелекоме».
Напомним, тело погибшей студентки обнаружили в лесу ночью 10 августа 2023 года. Она возвращалась поздним вечером из Екатеринбурга на электричке.