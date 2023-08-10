Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Организовать доставку горожан в различные районы города после 23:45 поручил мэр Владислав Пинаев. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Нижнего Тагила.
Тагильчан будут развозить автобусы по следующим маршрутам:
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Маршрут № 1
(6 автобусов ПАЗ по 3 оборотных рейса)
|пр. Мира (ост. пр. Мира — пр. Ленина) — ул. Циолковского — ул. Индустриальная — ул. Металлургов — ул. Балакинская — ул. Перова — ул. Ульяновская — ул. Перова — ул. Балакинская — ул. Индустриальная — ул. Циолковского — пр. Мира
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Маршрут № 2
(8 Газель-НЕКСТ до 02:00 13.08.2023г)
|пр. Мира (ост. пр. Мира-пр. Ленина) — ул. Победы — ул. Космонавтов — ул. Фрунзе — ул. Островского (ост. Новокомсомольская)– ул. Фрунзе — ул. Космонавтов — ул. Победы — пр. Мира (ост. пр. Мира-пр. Ленина)
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Маршрут № 3
(7 автобусов ПАЗ — по 3 оборотных рейса)
|ул. Островского (ост. Музей) — ул. Челюскинцев — Черноисточинское шоссе — Октябрьский проспект — Уральский проспект — ул. Береговая-Ударная — ул. Челюскинцев — ул. Островского
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Маршрут № 4
(4 автобуса ПАЗ по 3 оборотных рейса)
|ул. Садовая (ТЦ «Райт») — ул. Заводская — ул. Бондина — ул. Кулибина — ул. Фестивальная — Восточное шоссе — ул. Ильича — ул. Зари — Ленинградский проспект — ул. Юности — Восточное шоссе — ул. Фестивальная — ул. Кулибина — ул. Кушвинская — ул. Заводская — ул. Садовая (ТЦ «Райт»)
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Маршрут № 5
(3 автобуса ПАЗ по 3 оборотных рейса)
|ул. Садовая (ТЦ «Райт») — ул. Заводская — ул. Красногвардейская — ул. Садоводов — ул. Зеленстроевская — ул. Алтайская — ул. Юности — пр. Ленинградский — ул. Зари — пр. Вагоностроителей — Восточное шоссе — ул. Фестивальная — ул. Кулибина — ул. Кушвинская — ул. Заводская — ул. Садовая (ТЦ «Райт»)
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Маршрут № 6
(1 автобус ПАЗ по 2 оборотных рейса)
|ул. Садовая (ТЦ «Райт») — ул. Заводская — ул. Бондина –ул. Кулибина — ул. Фестивальная — Восточное шоссе — Северное шоссе –ул. Днепровская — Северное шоссе — Восточное шоссе — ул. Фестивальная –ул. Кулибина — ул. Кушвинская — ул. Заводская — ул. Садовая (ТЦ «Райт»)
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Маршрут № 7
(1 автобус ПАЗ по 2 оборотных рейса)
|ул. Садовая (ТЦ «Райт») — ул. Заводская — ул. Красногвардейская — а/д Южный подъезд — ул. Гагарина — а/д Южный подъезд — ул. Красногвардейская — ул. Заводская — ул. Садовая (ТЦ «Райт»)
После празднований будут ходить трамваи. Планируется несколько рейсов от Островского до Красного Камня, проспекта Ленина, ГГМ и Пихтовых гор.
|2 рейса по 1 вагону с интервалом движения 10 минут по маршруту № 3
|ул. Островского — пр. Ленина — Красный Камень — Выя — ул. Островского
|2 рейса по 1 вагону с интервалом движения 10 минут по маршруту № 3
|ул. Островского — Выя — Красный Камень — пр. Ленина — ул. Островского
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4 двойных поезда с интервалом движения 10 минут по маршруту № 15
|от перекрестка пр. Мира — пр. Ленина до ГГМ
|3 двойных поезда с интервалом движения 10 минут по маршруту № 12
|ул. Островского — Пихтовые горы
АО «ЕВРАЗ-НТМК» и АО НПК «Уралвагонзавод» присоединятся к организации транспорта для развоза тагильчан. Автобусы от металлургического комбината будут ходить от остановки «к/т Современник». Планируется по 1 пассажирскому автомобилю по следующим маршрутам:
Также ожидается по 1 автобусу от остановки «Театральная площадь»:
Два автобуса «Уралвагонзавода» будут следовать до Дзержинского района от остановки общественного транспорта «Театральная площадь»: