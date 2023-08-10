Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в Нижнем Тагиле по завершении празднования Дня города 12 августа. Развозить пассажиров будут автобусы и трамваи, а также автотранспорт градообразующих тагильских предприятий.

Организовать доставку горожан в различные районы города после 23:45 поручил мэр Владислав Пинаев. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Нижнего Тагила. Тагильчан будут развозить автобусы по следующим маршрутам: Маршрут № 1 (6 автобусов ПАЗ по 3 оборотных рейса) пр. Мира (ост. пр. Мира — пр. Ленина) — ул. Циолковского — ул. Индустриальная — ул. Металлургов — ул. Балакинская — ул. Перова — ул. Ульяновская — ул. Перова — ул. Балакинская — ул. Индустриальная — ул. Циолковского — пр. Мира Маршрут № 2 (8 Газель-НЕКСТ до 02:00 13.08.2023г) пр. Мира (ост. пр. Мира-пр. Ленина) — ул. Победы — ул. Космонавтов — ул. Фрунзе — ул. Островского (ост. Новокомсомольская)– ул. Фрунзе — ул. Космонавтов — ул. Победы — пр. Мира (ост. пр. Мира-пр. Ленина) Маршрут № 3 (7 автобусов ПАЗ — по 3 оборотных рейса) ул. Островского (ост. Музей) — ул. Челюскинцев — Черноисточинское шоссе — Октябрьский проспект — Уральский проспект — ул. Береговая-Ударная — ул. Челюскинцев — ул. Островского Маршрут № 4 (4 автобуса ПАЗ по 3 оборотных рейса) ул. Садовая (ТЦ «Райт») — ул. Заводская — ул. Бондина — ул. Кулибина — ул. Фестивальная — Восточное шоссе — ул. Ильича — ул. Зари — Ленинградский проспект — ул. Юности — Восточное шоссе — ул. Фестивальная — ул. Кулибина — ул. Кушвинская — ул. Заводская — ул. Садовая (ТЦ «Райт») Маршрут № 5 (3 автобуса ПАЗ по 3 оборотных рейса) ул. Садовая (ТЦ «Райт») — ул. Заводская — ул. Красногвардейская — ул. Садоводов — ул. Зеленстроевская — ул. Алтайская — ул. Юности — пр. Ленинградский — ул. Зари — пр. Вагоностроителей — Восточное шоссе — ул. Фестивальная — ул. Кулибина — ул. Кушвинская — ул. Заводская — ул. Садовая (ТЦ «Райт») Маршрут № 6 (1 автобус ПАЗ по 2 оборотных рейса) ул. Садовая (ТЦ «Райт») — ул. Заводская — ул. Бондина –ул. Кулибина — ул. Фестивальная — Восточное шоссе — Северное шоссе –ул. Днепровская — Северное шоссе — Восточное шоссе — ул. Фестивальная –ул. Кулибина — ул. Кушвинская — ул. Заводская — ул. Садовая (ТЦ «Райт») Маршрут № 7 (1 автобус ПАЗ по 2 оборотных рейса) ул. Садовая (ТЦ «Райт») — ул. Заводская — ул. Красногвардейская — а/д Южный подъезд — ул. Гагарина — а/д Южный подъезд — ул. Красногвардейская — ул. Заводская — ул. Садовая (ТЦ «Райт») После празднований будут ходить трамваи. Планируется несколько рейсов от Островского до Красного Камня, проспекта Ленина, ГГМ и Пихтовых гор. 2 рейса по 1 вагону с интервалом движения 10 минут по маршруту № 3 ул. Островского — пр. Ленина — Красный Камень — Выя — ул. Островского 2 рейса по 1 вагону с интервалом движения 10 минут по маршруту № 3 ул. Островского — Выя — Красный Камень — пр. Ленина — ул. Островского 4 двойных поезда с интервалом движения 10 минут по маршруту № 15 от перекрестка пр. Мира — пр. Ленина до ГГМ 3 двойных поезда с интервалом движения 10 минут по маршруту № 12 ул. Островского — Пихтовые горы АО «ЕВРАЗ-НТМК» и АО НПК «Уралвагонзавод» присоединятся к организации транспорта для развоза тагильчан. Автобусы от металлургического комбината будут ходить от остановки «к/т Современник». Планируется по 1 пассажирскому автомобилю по следующим маршрутам: на ГГМ по маршруту — пр. Ленина — ул. Островского — ул. Челюскинцев — Черноисточинское шоссе — Октябрьский проспект — Уральский проспект — ул. Береговая — Ударная.

в мкр. Рудник им. III Интернационала по маршруту — пр. Ленина — пр. Мира — ул. Циолковского — ул. Индустриальная — ул. Металлургов — ул. Красных Зорь — ул. Балакинская — ул. Перова — ул. Ульяновская.

по центральной части города по маршруту: — пр. Ленина — ул. Островского — ул. Фрунзе — ул. Космонавтов — ул. Победы — пр. Мира — пр. Ленина. Также ожидается по 1 автобусу от остановки «Театральная площадь»: на ГГМ по маршруту — пр. Ленина — ул. Островского — ул. Челюскинцев — Черноисточинское шоссе — Октябрьский проспект — Уральский проспект — ул. Береговая — Ударная

в мкр. Рудник им. III Интернационала по маршруту — пр. Ленина — пр. Мира — ул. Циолковского — ул. Индустриальная — ул. Металлургов — ул. Красных Зорь — ул. Балакинская — ул. Перова — ул. Ульяновская.

по центральной части города по маршруту: пр. Ленина — ул. Островского — ул. Фрунзе — ул. Космонавтов — ул. Победы — пр. Мира — пр. Ленина. Два автобуса «Уралвагонзавода» будут следовать до Дзержинского района от остановки общественного транспорта «Театральная площадь»: пр. Ленина — ул. Октябрьской Революции — ул. Красногвардейская — ул. Кулибина — ул. Фестивальная — Восточное шоссе — ул. Ильича — ул. Пихтовая — ул. Максарева — ул. Зари — пр. Ленинградский — ул. Юности — Восточное шоссе.

пр. Ленина — ул. Октябрьской революции — ул. Красногвардейская — ул. Садоводов — ул. Зеленстроевская — ул. Алтайская — ул. Юности — пр. Ленинградский — ул. Зари — пр. Вагоностроителей — Восточное шоссе.