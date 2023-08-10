tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле

10 августа 2023, 09:38
Фото: 1MI
Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в Нижнем Тагиле по завершении празднования Дня города 12 августа. Развозить пассажиров будут автобусы и трамваи, а также автотранспорт градообразующих тагильских предприятий.

Организовать доставку горожан в различные районы города после 23:45 поручил мэр Владислав Пинаев. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Нижнего Тагила.

Тагильчан будут развозить автобусы по следующим маршрутам:

Маршрут № 1

(6 автобусов ПАЗ по 3 оборотных рейса)

 пр. Мира (ост. пр. Мира — пр. Ленина) — ул. Циолковского — ул. Индустриальная — ул. Металлургов — ул. Балакинская — ул. Перова — ул. Ульяновская — ул. Перова — ул. Балакинская — ул. Индустриальная — ул. Циолковского — пр. Мира

Маршрут № 2

(8 Газель-НЕКСТ до 02:00 13.08.2023г)

 пр. Мира (ост. пр. Мира-пр. Ленина) — ул. Победы — ул. Космонавтов — ул. Фрунзе — ул. Островского (ост. Новокомсомольская)– ул. Фрунзе — ул. Космонавтов — ул. Победы — пр. Мира (ост. пр. Мира-пр. Ленина)

Маршрут № 3

(7 автобусов ПАЗ — по 3 оборотных рейса)

 ул. Островского (ост. Музей) — ул. Челюскинцев — Черноисточинское шоссе — Октябрьский проспект — Уральский проспект — ул. Береговая-Ударная — ул. Челюскинцев — ул. Островского

Маршрут № 4

(4 автобуса ПАЗ по 3 оборотных рейса)

 ул. Садовая (ТЦ «Райт») — ул. Заводская — ул. Бондина — ул. Кулибина — ул. Фестивальная — Восточное шоссе — ул. Ильича — ул. Зари — Ленинградский проспект — ул. Юности — Восточное шоссе — ул. Фестивальная — ул. Кулибина — ул. Кушвинская — ул. Заводская — ул. Садовая (ТЦ «Райт»)

Маршрут № 5

(3 автобуса ПАЗ по 3 оборотных рейса)

 ул. Садовая (ТЦ «Райт») — ул. Заводская — ул. Красногвардейская — ул. Садоводов — ул. Зеленстроевская — ул. Алтайская — ул. Юности — пр. Ленинградский — ул. Зари — пр. Вагоностроителей — Восточное шоссе — ул. Фестивальная — ул. Кулибина — ул. Кушвинская — ул. Заводская — ул. Садовая (ТЦ «Райт»)

Маршрут № 6

(1 автобус ПАЗ по 2 оборотных рейса)

 ул. Садовая (ТЦ «Райт») — ул. Заводская — ул. Бондина –ул. Кулибина — ул. Фестивальная — Восточное шоссе — Северное шоссе –ул. Днепровская — Северное шоссе — Восточное шоссе — ул. Фестивальная –ул. Кулибина — ул. Кушвинская — ул. Заводская — ул. Садовая (ТЦ «Райт»)

Маршрут № 7

(1 автобус ПАЗ по 2 оборотных рейса)

 ул. Садовая (ТЦ «Райт») — ул. Заводская — ул. Красногвардейская — а/д Южный подъезд — ул. Гагарина — а/д Южный подъезд — ул. Красногвардейская — ул. Заводская — ул. Садовая (ТЦ «Райт»)

После празднований будут ходить трамваи. Планируется несколько рейсов от Островского до Красного Камня, проспекта Ленина, ГГМ и Пихтовых гор.

2 рейса по 1 вагону с интервалом движения 10 минут по маршруту № 3 ул. Островского — пр. Ленина — Красный Камень — Выя — ул. Островского
2 рейса по 1 вагону с интервалом движения 10 минут по маршруту № 3 ул. Островского — Выя — Красный Камень — пр. Ленина — ул. Островского

4 двойных поезда с интервалом движения 10 минут по маршруту № 15

 от перекрестка пр. Мира — пр. Ленина до ГГМ
3 двойных поезда с интервалом движения 10 минут по маршруту № 12 ул. Островского — Пихтовые горы

АО «ЕВРАЗ-НТМК» и АО НПК «Уралвагонзавод» присоединятся к организации транспорта для развоза тагильчан. Автобусы от металлургического комбината будут ходить от остановки «к/т Современник». Планируется по 1 пассажирскому автомобилю по следующим маршрутам:

  • на ГГМ по маршруту — пр. Ленина — ул. Островского — ул. Челюскинцев — Черноисточинское шоссе — Октябрьский проспект — Уральский проспект — ул. Береговая — Ударная.
  • в мкр. Рудник им. III Интернационала по маршруту — пр. Ленина — пр. Мира — ул. Циолковского — ул. Индустриальная — ул. Металлургов — ул. Красных Зорь — ул. Балакинская — ул. Перова — ул. Ульяновская.
  • по центральной части города по маршруту: — пр. Ленина — ул. Островского — ул. Фрунзе — ул. Космонавтов — ул. Победы — пр. Мира — пр. Ленина.

Также ожидается по 1 автобусу от остановки «Театральная площадь»:

  • на ГГМ по маршруту — пр. Ленина — ул. Островского — ул. Челюскинцев — Черноисточинское шоссе — Октябрьский проспект — Уральский проспект — ул. Береговая — Ударная
  • в мкр. Рудник им. III Интернационала по маршруту — пр. Ленина — пр. Мира — ул. Циолковского — ул. Индустриальная — ул. Металлургов — ул. Красных Зорь — ул. Балакинская — ул. Перова — ул. Ульяновская.
  • по центральной части города по маршруту: пр. Ленина — ул. Островского — ул. Фрунзе — ул. Космонавтов — ул. Победы — пр. Мира — пр. Ленина.

Два автобуса «Уралвагонзавода» будут следовать до Дзержинского района от остановки общественного транспорта «Театральная площадь»:

  • пр. Ленина — ул. Октябрьской Революции — ул. Красногвардейская — ул. Кулибина — ул. Фестивальная — Восточное шоссе — ул. Ильича — ул. Пихтовая — ул. Максарева — ул. Зари — пр. Ленинградский — ул. Юности — Восточное шоссе.
  • пр. Ленина — ул. Октябрьской революции — ул. Красногвардейская — ул. Садоводов — ул. Зеленстроевская — ул. Алтайская — ул. Юности — пр. Ленинградский — ул. Зари — пр. Вагоностроителей — Восточное шоссе.
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общественный транспорт#Автобус#Автобусы#Трамвай#Транспорт
Подпишитесь
В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
Вчера, 12:01
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
Вчера, 08:24
Улицу Красноармейскую в Нижнем Тагиле перекроют на месяц
Вчера, 12:27
Батутный парк в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 100 тысяч за перелом ноги
Вчера, 10:07
Рабочему раздробило ногу на НТМК, а мужчина расстрелял голубей в Тагиле при ребенке
Вчера, 14:23
14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр
Сегодня, 08:43