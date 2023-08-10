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Updated Сегодня, 14:10

Страус Степан гнался за жителем Ленобласти

Страус Степан гнался за жителем Ленобласти

10 августа 2023, 14:08
Фото: соцсети
Страус по имени Степа, сбежавший из вольеров одного из частных домов, гнался за жителями Сертолово в Ленинградской области.

Началось все с того, что в населенном пункте разгорелся пожар. Тогда Степан и вырвался из вольера, пишут «Новые известия».

Для поимки животного потребовалось 12 часов. За это время страус успел напугать проходящего мужчину. Мужчина не распознал в темноте. Кто это, и решил убежать — а Степа последовал за ним. В результате Степан был выловлен в канаве. Сбежавшего держали пять человек, а чтобы довезти его до дома, лапы потребовалось обмотать скотчем — чтобы не сбежал.

Известно, что страусу примерно полтора года. В его поимке участвовали не все жители Сертолово. Во время поимки страус был голоден и напуган. После, дома, он поел, и теперь выглядит счастливым.

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#Дарья Сорокина#Страус#Животное#Сбежавшее животное#Природа
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