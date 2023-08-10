Страус Степан гнался за жителем Ленобласти

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Началось все с того, что в населенном пункте разгорелся пожар. Тогда Степан и вырвался из вольера, пишут «Новые известия».
Для поимки животного потребовалось 12 часов. За это время страус успел напугать проходящего мужчину. Мужчина не распознал в темноте. Кто это, и решил убежать — а Степа последовал за ним. В результате Степан был выловлен в канаве. Сбежавшего держали пять человек, а чтобы довезти его до дома, лапы потребовалось обмотать скотчем — чтобы не сбежал.
Известно, что страусу примерно полтора года. В его поимке участвовали не все жители Сертолово. Во время поимки страус был голоден и напуган. После, дома, он поел, и теперь выглядит счастливым.