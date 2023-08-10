Страус Степан гнался за жителем Ленобласти

Для поимки животного потребовалось 12 часов. За это время страус успел напугать проходящего мужчину. Мужчина не распознал в темноте. Кто это, и решил убежать — а Степа последовал за ним. В результате Степан был выловлен в канаве. Сбежавшего держали пять человек, а чтобы довезти его до дома, лапы потребовалось обмотать скотчем — чтобы не сбежал.