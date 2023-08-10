«Стянули штаны и сували пальцы»: мальчик заявил о насилии в лагере в Верхней Сысерти

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Родители купили ребенку путевку за 15 тысяч рублей путевку на две недели — с 20 июля по 2 августа. За весь этот период ребенок позвонил им лишь один раз — сказал, что телефоны отбирали воспитатели, пишет Е1.
Также вожатые присылали родителям фотоотчеты. На некоторых снимках мать заметила на сыне синяки. Она решила, что он просто упал. Когда родители приехали забрать сына, он вел себя странно. И тогда мать спросила, откуда синяки.
Тогда мальчик ответил, что «в лагере унижали его честь и достоинство, часто били, даже головой об железную трубу». Он добавил, что случались и эпизоды насилия. Он утверждает, что обижали его четыре человека.
Сын рассказал, что он стоял у окна в комнате, когда с него стянули штаны и начали совать пальцы в попу. Его голым выставляли на балкон и заталкивали в комнату к девочкам, — рассказала мать пострадавшего.
Родители ребенка вернулись в «Уральские Самоцветы» для серьезного разговора с руководством. Замдиректора обещал провести проверку. Однако по сей день никаких действий не последовало. А одна из вожатых вовсе сказала, что мальчик сам виноват в том, что случилось.
Воспитательница группы, в которой отдыхал мальчик, Ольга Рублева, сказала, что знала о конфликтах между ребятами. Когда родители рассказали об издевательствах, она сказала, что «знает обо всем этом». Она добавила, что дети играли таким образом, насмотревшись телевизора.
При этом воспитатель не объяснила, почему не рассказала о происходящем родителям. Мама пострадавшего написала заявление в СУ СК, в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в регионе. Также они готовят иск в суд в отношении лагеря.
В свердловском СК не стали комментировать ЧП. Прокуратура организовала проверку.