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Труп 16-летней девушки найден в лесу в Каменске-Уральском

10 августа 2023, 05:25
Фото: Группа ВКонтакте «Подслушано Каменск-Уральский»
В лесополосе в Каменске-Уральском нашли погибшую 16-летнюю девушку. Тело было обнаружено ночью 10 августа 2023 года.

Девушка ехала из Екатеринбурга в Каменске-Уральском на поздней электричке 9 августа. После того, как транспорт прибыл на нужную станцию, погибшая отправилась домой пешком, так как общественный городской транспорт в это время уже не ходил, пишет Е1.

Вскоре в полицию поступило заявление от близких о пропаже свердловчанки. В результате поисков девушку нашли мертвой в нескольких километрах от железнодорожного вокзала.

Причина смерти неизвестна. По словам отца погибшей, сексуального насилия не было. Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, тело горожанки отправили на экспертизу для уточнения точной причины гибели, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, утром 8 августа 2023 года молодая жительница Екатеринбурга скончалась после падения из окна. Обстоятельства происшествия выясняются.

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