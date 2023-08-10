Труп 16-летней девушки найден в лесу в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Девушка ехала из Екатеринбурга в Каменске-Уральском на поздней электричке 9 августа. После того, как транспорт прибыл на нужную станцию, погибшая отправилась домой пешком, так как общественный городской транспорт в это время уже не ходил, пишет Е1.
Вскоре в полицию поступило заявление от близких о пропаже свердловчанки. В результате поисков девушку нашли мертвой в нескольких километрах от железнодорожного вокзала.
Причина смерти неизвестна. По словам отца погибшей, сексуального насилия не было. Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, тело горожанки отправили на экспертизу для уточнения точной причины гибели, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, утром 8 августа 2023 года молодая жительница Екатеринбурга скончалась после падения из окна. Обстоятельства происшествия выясняются.