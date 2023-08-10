Труп 16-летней девушки найден в лесу в Каменске-Уральском

Девушка ехала из Екатеринбурга в Каменске-Уральском на поздней электричке 9 августа. После того, как транспорт прибыл на нужную станцию, погибшая отправилась домой пешком, так как общественный городской транспорт в это время уже не ходил, пишет Е1.