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Updated Сегодня, 14:38

В Абхазии на дороге к озеру погибла туристка из России

10 августа 2023, 14:37
Трагическая авария произошла в Рицинском национальном парке, когда 64-летняя жительница Санкт-Петербурга по пути к живописному озеру Рица попала в ДТП. Сообщение об этом появилось в РИА Новости.

Детали этой аварии остаются пока неясными, однако очевидцы происшествия, которые проезжали мимо места аварии, смогли заснять на видео перевернувшийся и задымившийся автомобиль УАЗ на одной из горных серпантинных дорог. Этот участок дороги привлекает туристов своими живописными пейзажами и панорамными видами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Следственные органы продолжают работу на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств этой страшной аварии.

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