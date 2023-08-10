В Абхазии на дороге к озеру погибла туристка из России

Детали этой аварии остаются пока неясными, однако очевидцы происшествия, которые проезжали мимо места аварии, смогли заснять на видео перевернувшийся и задымившийся автомобиль УАЗ на одной из горных серпантинных дорог. Этот участок дороги привлекает туристов своими живописными пейзажами и панорамными видами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».