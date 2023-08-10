В Екатеринбурге планируют построить гостиничный комплекс с творческими мастерскими

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Участок под его реализацию площадью 2,36 га по решению правительственной комиссии был передан ДОМ.РФ, сообщили в госкомпании.
«Также в Свердловской области в рамках проекта КРТ планируется построить „Деревню мастеров“ — комплекс камерных гостиничных блоков с коммерческими первыми этажами и творческими мастерскими. Общая наземная площадь застройки составит 9,2 тыс. кв. м, из них для гостиничных номеров — 3,4 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
Еще три проекта КРТ планируется реализовать в Алтайском и Красноярском краях и Тульской области предполагается реализация проектов комплексного развития территории (КРТ). Общий градостроительный потенциал участков в этих регионах составляет не менее 195,3 тыс. кв. м, в том числе 166,1 тыс. кв. м жилья.
ДОМ.РФ также получил агентские полномочия в отношении неиспользуемых федеральных объектов и земельных участков общей площадью около 12,5 га в 9 регионах России. Инвесторы смогут использовать их для строительства жилья и других целей.
«Занимаясь перезапуском неиспользуемых федеральных земель и объектов, ДОМ.РФ находится в постоянном контакте с регионами и застройщиками. Каждое принятое правительственной комиссией решение является результатом такого взаимодействия. Все участки, передаваемые инвесторам, проходят предварительную градостроительную подготовку и этапы первичных согласований», — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.
По его словам, такой подход ускоряет темпы жилищного строительства, создает дополнительные рабочие места, решает социально-экономическую задачу повышения качества жизни людей.