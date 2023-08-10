В Екатеринбурге планируют построить гостиничный комплекс с творческими мастерскими

Еще три проекта КРТ планируется реализовать в Алтайском и Красноярском краях и Тульской области предполагается реализация проектов комплексного развития территории (КРТ). Общий градостроительный потенциал участков в этих регионах составляет не менее 195,3 тыс. кв. м, в том числе 166,1 тыс. кв. м жилья.