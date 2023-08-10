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Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Екатеринбурге под залпы салюта откроют медиаэкран

В Екатеринбурге под залпы салюта откроют медиаэкран

10 августа 2023, 15:29
Фото: Ура.ру
В Екатеринбурге состоится торжественное открытие медиаэкрана на улице Вайнера. Мероприятие будет сопровождаться салютом. Это состоится вечером 12 августа 2023 года.

Размер медиаэкрана составит 300 метров. На нем горожане смогут увидеть пейзажи и исторические сюжеты под звуковое сопровождение. Данную инсталляцию стали возводить в июне 2023 года, рассказали в организации «Сима-ленд».

Известно, что объект выполнен из металлического материала в двух цветах: черном и золотом. Предполагается, что он будет стоять на протяжении нескольких лет. На мероприятие приглашены первые лица уральской столицы и Свердловской области.

Напомним, с 13 по 19 августа в Екатеринбурге будет проходить празднование 300-летия города. В эти дни состоятся разные мероприятия, выступления музыкальных коллективов, а также праздничный фейерверк.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мероприятие#Открытие#Медиаэкран#Салют#Фейерверк#Объект#Инсталляция#Свободное время#Видео
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