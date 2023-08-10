В Екатеринбурге под залпы салюта откроют медиаэкран

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Размер медиаэкрана составит 300 метров. На нем горожане смогут увидеть пейзажи и исторические сюжеты под звуковое сопровождение. Данную инсталляцию стали возводить в июне 2023 года, рассказали в организации «Сима-ленд».
Известно, что объект выполнен из металлического материала в двух цветах: черном и золотом. Предполагается, что он будет стоять на протяжении нескольких лет. На мероприятие приглашены первые лица уральской столицы и Свердловской области.
Напомним, с 13 по 19 августа в Екатеринбурге будет проходить празднование 300-летия города. В эти дни состоятся разные мероприятия, выступления музыкальных коллективов, а также праздничный фейерверк.