В Екатеринбурге пьяную женщину оштрафовали за езду по велосипедной дорожке на машине

ЧП произошло 9 августа. Женщина нарушала ПДД на автомобиле Hyundai Solaris. За незаконную езду ее привлекли к ответственности по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (за пьяное вождение) и по ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ (за движение по велосипедным дорожкам).