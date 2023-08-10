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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В Екатеринбурге пьяную женщину оштрафовали за езду по велосипедной дорожке на машине

В Екатеринбурге пьяную женщину оштрафовали за езду по велосипедной дорожке на машине

10 августа 2023, 13:35
Фото: 1MI
Пьяная женщина ездила по велодорожке в Екатеринбурге. Благодаря бдительным гражданам ее удалось наказать.

ЧП произошло 9 августа. Женщина нарушала ПДД на автомобиле Hyundai Solaris. За незаконную езду ее привлекли к ответственности по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (за пьяное вождение) и по ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ (за движение по велосипедным дорожкам).

По данным «Патрульного участка», на месте женщина прошла медосвидетельствование, которое подтвердило, что она пьяна. У нее забрали машину и отправили на штрафстоянку.

Правоохранители напоминают, что в случае, если человек заметил пьяного водителя, рассказать об этом можно по телефонам 02 или 112.

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#Дарья Сорокина#Велосипед#Екатеринбург#Пьяное вождение#Велосипедные дорожки#ПДД#Штраф
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