В Екатеринбурге пьяную женщину оштрафовали за езду по велосипедной дорожке на машине

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
ЧП произошло 9 августа. Женщина нарушала ПДД на автомобиле Hyundai Solaris. За незаконную езду ее привлекли к ответственности по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (за пьяное вождение) и по ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ (за движение по велосипедным дорожкам).
По данным «Патрульного участка», на месте женщина прошла медосвидетельствование, которое подтвердило, что она пьяна. У нее забрали машину и отправили на штрафстоянку.
Правоохранители напоминают, что в случае, если человек заметил пьяного водителя, рассказать об этом можно по телефонам 02 или 112.