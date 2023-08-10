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В Кушве детский сад заплатит воспитательнице 100 тысяч рублей за вынужденные прогулы

В Кушве детский сад заплатит воспитательнице 100 тысяч рублей за вынужденные прогулы

10 августа 2023, 14:24
Фото: Midjourney
В пользу беременной сотрудницы детского сада в Кушве, у которой также есть двое детей, с учреждения взыскали более 100 тысяч рублей.

В связи с тем, что срок трудового договора женщины истек в июне 2023 года, ее уволили с места работы. После этого свердловчанка обратилась в прокуратуру. Согласно предоставленным документам, было установлено, что договор заключен на определенный срок, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По итогам проверки сотрудники ведомства отправили в суд исковое заявление к детскому саду с требованием восстановить женщину на работе, а также взыскали с организации компенсацию за дни вынужденного прогула, компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также компенсацию 20 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требование. Приговор в силу не вступил.

Напомним, в июле 2023 года водитель из Сысерти через суд вернул себе заработанные деньги в размере 121 тысяча рублей.

121 тысячу отсудил у работодателя водитель из Сысерти
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#Елизавета Зиборова#Проверка#Суд#Прокуратура#Ведомство#Сотрудница#Детский сад#Трудовой договор#Компенсация#Моральная компенсация#Взыскание#Общество#Свердловская область#Кушва
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