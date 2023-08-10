В Кушве детский сад заплатит воспитательнице 100 тысяч рублей за вынужденные прогулы

В связи с тем, что срок трудового договора женщины истек в июне 2023 года, ее уволили с места работы. После этого свердловчанка обратилась в прокуратуру. Согласно предоставленным документам, было установлено, что договор заключен на определенный срок, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.