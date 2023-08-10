В Кушве детский сад заплатит воспитательнице 100 тысяч рублей за вынужденные прогулы

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В связи с тем, что срок трудового договора женщины истек в июне 2023 года, ее уволили с места работы. После этого свердловчанка обратилась в прокуратуру. Согласно предоставленным документам, было установлено, что договор заключен на определенный срок, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По итогам проверки сотрудники ведомства отправили в суд исковое заявление к детскому саду с требованием восстановить женщину на работе, а также взыскали с организации компенсацию за дни вынужденного прогула, компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также компенсацию 20 тысяч рублей.
Суд удовлетворил требование. Приговор в силу не вступил.
Напомним, в июле 2023 года водитель из Сысерти через суд вернул себе заработанные деньги в размере 121 тысяча рублей.