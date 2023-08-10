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В Нижнем Тагиле отремонтируют трибуну на Театральной площади

В Нижнем Тагиле отремонтируют трибуну на Театральной площади

10 августа 2023, 10:55
Фото: Скриншот камеры "Сети Тагила"
Мраморное облицовочное покрытие трибуны на Театральной площади в Нижнем Тагиле заменят к середине октября 2023 года.

На ремонт объекта из местного бюджета было выделено 3,9 миллиона рублей. На тендер заявились две организации. Договор администрация Нижнего Тагила заключила с индивидуальным предпринимателем из Челябинска Александром Шагановым. Он снизил стоимость контракта до 2,9 миллиона рублей.

Объект необходимо сдать до 13 октября 2023 года. Выполнение работ поделено на несколько этапов, контракт может быть исполнен досрочно. Строители разберут облицовку стен, отобьют штукатурку, загрунтуют поверхности, установят каркас. Затем они вновь облицуют трибуну гранитными полированными плитами.

Все материалы должны иметь сертификаты качества. Гарантия качества на выполненные работы составит три года.

ИП Александр Шаганов зарегистрирован в Челябинске в 2020 году. Предприниматель занимается строительно-мотажными работами. Компания выступала поставщиком в 16 госконтрактах на сумму более 20 миллионов рублей.

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#Евгения Сафина#Закупка#Ремонт#Трибуна#Театральная площадь#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил
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