В Нижнем Тагиле отремонтируют трибуну на Театральной площади

На ремонт объекта из местного бюджета было выделено 3,9 миллиона рублей. На тендер заявились две организации. Договор администрация Нижнего Тагила заключила с индивидуальным предпринимателем из Челябинска Александром Шагановым. Он снизил стоимость контракта до 2,9 миллиона рублей.