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В Нижнем Тагиле пройдет творческий вечер в поддержку пострадавшей от наезда катера

В Нижнем Тагиле пройдет творческий вечер в поддержку пострадавшей от наезда катера

10 августа 2023, 11:42
Фото: Страница ВК Ивана Подмазова
Творческие люди из Нижнего Тагила решили объединиться в поддержку Ирины Подмазовой, которую в конце июля сбил катер, когда она каталась на сапборде.

Трагедия Ирины Подмазовой объединила многих людей в Нижнем Тагиле, в том числе музыкантов и поэтов. Для этого в поддержку пострадавшей решено было провести концерт в одном из баров города. Также организаторы предполагают благотворительный сбор денежных средств.

Вход свободный. Сбор — это как посчитает нужным сам Иван (супруг пострадавшей — прим. редакции), — рассказал TagilCity.ru владелец бара «Гора» Антон Нургалеев.

Посыл творческого вечера — пожелать Ирине скорейшего выздоровления, поддержать ее родных и показать неравнодушие к ситуации, рассказали участники вечера.

О вечере я узнала от своей соседки Ольги Кояковой. Собственно, это она предложила бару такую идею. С самого начала этой жуткой истории мне хотелось как-то поддержать семью Подмазовых, но я не знала как. Каждый по-своему выражает свое мнение и свою поддержку. Мне в последнее время ближе творческие вечера. Это прежде всего посыл Ирине — мы за тебя и желаем тебе скорейшего выздоровления. А вообще, когда одни люди вот так вот объединяются, у других меньше шансов прикрыться связями и деньгами, — поделилась с TagilCity.ru организатор поэтических баттлов в Нижнем Тагиле Камила Мориак.

Выступления начнутся с 19 часов.

Вечером 28 июля на Тагильском пруду катер сбил сапбордистку. Ирина до сих пор находится в реанимации без сознания из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. Супруг пострадавшей Иван Подмазов утверждает, что водитель катера Никита Карпов был пьян. Полиция завела уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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