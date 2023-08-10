В Нижнем Тагиле пройдет творческий вечер в поддержку пострадавшей от наезда катера

Трагедия Ирины Подмазовой объединила многих людей в Нижнем Тагиле, в том числе музыкантов и поэтов. Для этого в поддержку пострадавшей решено было провести концерт в одном из баров города. Также организаторы предполагают благотворительный сбор денежных средств.