В Свердловской области ожидаются дожди и похолодание

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Сегодня в регионе ожидается холодный атмосферный фронт, вслед за которым придет умеренно-холодный воздух. В связи с этим в области похолодает, кроме юго-запада. В эту часть области фронт дойти не успеет, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Небольшие осадки ожидается на востоке региона. Кроме того, дневная температура в этот день не превысит +24 градусов. Так, согласно данным Гисметео, в Нижнем Тагиле днем столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. В городе ожидается пасмурная погода без осадков и северо-восточный ветер.
Напомним, в ближайшие выходные, 12 и 13 августа 2023 года, в Свердловской области ночью есть вероятность понижения температуры до +3 градусов.