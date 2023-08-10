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В Свердловской области ожидаются дожди и похолодание

10 августа 2023, 03:53
Фото: Midjourney
В восточной части Свердловской области прогнозируются небольшие осадки 10 августа 2023 года. Кроме того, ожидается понижение температуры.

Сегодня в регионе ожидается холодный атмосферный фронт, вслед за которым придет умеренно-холодный воздух. В связи с этим в области похолодает, кроме юго-запада. В эту часть области фронт дойти не успеет, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Небольшие осадки ожидается на востоке региона. Кроме того, дневная температура в этот день не превысит +24 градусов. Так, согласно данным Гисметео, в Нижнем Тагиле днем столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. В городе ожидается пасмурная погода без осадков и северо-восточный ветер.

Напомним, в ближайшие выходные, 12 и 13 августа 2023 года, в Свердловской области ночью есть вероятность понижения температуры до +3 градусов.

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается похолодание до +3 градусов
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