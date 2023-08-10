В Свердловской области ожидаются дожди и похолодание

Небольшие осадки ожидается на востоке региона. Кроме того, дневная температура в этот день не превысит +24 градусов. Так, согласно данным Гисметео, в Нижнем Тагиле днем столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. В городе ожидается пасмурная погода без осадков и северо-восточный ветер.