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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

В Тагиле мужчина сбил человека и скрылся, а на ЕВРАЗ НТМК вагоны сошли с рельсов

В Тагиле мужчина сбил человека и скрылся, а на ЕВРАЗ НТМК вагоны сошли с рельсов

10 августа 2023, 14:37
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле мужчина сбил человека и скрылся, а на ЕВРАЗ НТМК вагоны сошли с рельсов. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 10 августа.

Неизвестный сбил пешехода у путепровода на улице Циолковского днем 9 августа в промежутке с 15:00 до 16:00 часов. Виновника — водителя на темном ВАЗ — ищет полиция.

«Оставили человека с серьезными травмами»: в Нижнем Тагиле скрылся виновник ДТП
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Мраморное облицовочное покрытие трибуны на Театральной площади в Нижнем Тагиле заменят к середине октября. На ремонт объекта израсходуют 3,9 миллиона рублей. На тендер заявились две организации.

В Нижнем Тагиле отремонтируют трибуну на Театральной площади
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Творческие тагильчане объединились в поддержку Ирины Подмазовой, которую в конце июля сбил катер во время катания на сапборде. В ее поддержку было решено провести концерт в одном из баров города. Там состоится сбор денег.

В Нижнем Тагиле пройдет творческий вечер в поддержку пострадавшей от наезда катера
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Вагоны сошли с рельсов 17 июля на ЕВРАЗ НТМК. Это произошло из-за гнилости шпал на станции «Конвертерная». Как стало известно редакции TagilCity.ru, сошли два вагона прямо во время маневровой работы.

Из-за гнилых шпал на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны
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Начался ремонт памятного знака «Европа — Азия», который находится при въезде в поселок Уралец под Нижним Тагилом. Работами занимается ООО «Эверест — НТ». Объект сдадут к 30 сентября 2023 года. Уже завершены демонтажные работы: снят купол и гранит, а также начата заливка конструкции.

Под Нижним Тагилом начался ремонт памятного знака «Европа — Азия»
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#Дарья Сорокина#ДТП#Вагоны#ЕВРАЗ НТМК#Рельсы#Гнилые шпалы#Авария#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург#Нижний Тагил
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