В Тагиле мужчина сбил человека и скрылся, а на ЕВРАЗ НТМК вагоны сошли с рельсов

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Неизвестный сбил пешехода у путепровода на улице Циолковского днем 9 августа в промежутке с 15:00 до 16:00 часов. Виновника — водителя на темном ВАЗ — ищет полиция.
Мраморное облицовочное покрытие трибуны на Театральной площади в Нижнем Тагиле заменят к середине октября. На ремонт объекта израсходуют 3,9 миллиона рублей. На тендер заявились две организации.
Творческие тагильчане объединились в поддержку Ирины Подмазовой, которую в конце июля сбил катер во время катания на сапборде. В ее поддержку было решено провести концерт в одном из баров города. Там состоится сбор денег.
Вагоны сошли с рельсов 17 июля на ЕВРАЗ НТМК. Это произошло из-за гнилости шпал на станции «Конвертерная». Как стало известно редакции TagilCity.ru, сошли два вагона прямо во время маневровой работы.
Начался ремонт памятного знака «Европа — Азия», который находится при въезде в поселок Уралец под Нижним Тагилом. Работами занимается ООО «Эверест — НТ». Объект сдадут к 30 сентября 2023 года. Уже завершены демонтажные работы: снят купол и гранит, а также начата заливка конструкции.