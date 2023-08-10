Врачи в Нижнем Тагиле с помощью импланта восстановили пациенту кости черепа

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Мужчина некоторое время назад попал в серьезное дорожное происшествие, в результате чего он получил переломы основания и свода черепа, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Спустя 10 дней после того, как была проведена операция, горожанина выписали из медучреждения домой.
По словам главврача больницы Александра Павловских, методика имплантации была освоена медиками Нижнего Тагила почти пять лет назад. В течение это времени было проведено несколько успешных вмешательств.
Напомним, в июле 2023 года врачи свердловской облбольницы сумели спасти от гнойного перитонита 53-летнего жителя Нижнего Тагила.