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Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Врачи в Нижнем Тагиле с помощью импланта восстановили пациенту кости черепа

Врачи в Нижнем Тагиле с помощью импланта восстановили пациенту кости черепа

10 августа 2023, 16:07
Фото: 1MI
Врачи-нейрохирурги в больнице № 1 в Нижнем Тагиле, используя 3D-моделируемый имплант из титановой сетки, сумели восстановить 33-летнему пациенту кости черепа.

Мужчина некоторое время назад попал в серьезное дорожное происшествие, в результате чего он получил переломы основания и свода черепа, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Спустя 10 дней после того, как была проведена операция, горожанина выписали из медучреждения домой.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам главврача больницы Александра Павловских, методика имплантации была освоена медиками Нижнего Тагила почти пять лет назад. В течение это времени было проведено несколько успешных вмешательств.

Напомним, в июле 2023 года врачи свердловской облбольницы сумели спасти от гнойного перитонита 53-летнего жителя Нижнего Тагила.

Пациента с гнойным перитонитом из Нижнего Тагила спасли врачи областной больницы
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Нижний Тагил#Больница#Пациент#Врачи#Медицина#Медики#Операция#Перелом черепа#Технологии#Здоровье
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