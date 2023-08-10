tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

300 тысяч рублей заплатит детсад в Нижнем Тагиле за ожог девочки

За опрокинутую кружку с кипятком детсад в Нижнем Тагиле заплатит 300 тысяч

10 августа 2023, 11:38
Фото: Midjourney

300 тысяч рублей заплатит детсад в Нижнем Тагиле за ожог девочки

В Нижнем Тагиле завершилась прокурорская проверка после травмирования трехлетней девочки в детском саду.

После инцидента специалисты ведомства проверяли, как в учреждении охраняется жизнь и здоровье воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Известно, что девочка травмировалась в детсаду «Детство» (структурное подразделение № 77). 25 января она опрокинула на себя кружку с кипятком, которую на столе оставила воспитательница. У малышки диагностировали термический ожог поясницы, тела и левой стопы II и III степени тяжести.

Воспитатель в момент происшествия находилась в другой группе. При этом в детсаду девочке не оказали должной помощи и не вызвали вовремя скорую.

В результате прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлекли к ответственности. Также с детсада через суд требовали взыскивать моральную компенсацию. В результате отсудить удалось 300 тысяч рублей.

Стало известно, почему девочка выпила растворитель в детсаду в Серове
Узнать подробнее
Читайте также:
Девочка выпила растворитель в детсаду СероваПосле избиения ребенка в детсаду Екатеринбурга начата проверкаЗадержана директор детсада, в который ходил 6-летний Далер из Екатеринбурга
#Дарья Сорокина#Детский сад#Воспитанница#Ожог#Происшествия#Нижний Тагил
Подпишитесь
В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
Вчера, 12:01
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
Вчера, 08:24
Министр Свердловской области объяснил причину роста платежей за ЖКХ
Сегодня, 07:08
Из-за гнилых шпал на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны
Сегодня, 13:51
Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:38
14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр
Сегодня, 08:43