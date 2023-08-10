За опрокинутую кружку с кипятком детсад в Нижнем Тагиле заплатит 300 тысяч

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
После инцидента специалисты ведомства проверяли, как в учреждении охраняется жизнь и здоровье воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Известно, что девочка травмировалась в детсаду «Детство» (структурное подразделение № 77). 25 января она опрокинула на себя кружку с кипятком, которую на столе оставила воспитательница. У малышки диагностировали термический ожог поясницы, тела и левой стопы II и III степени тяжести.
Воспитатель в момент происшествия находилась в другой группе. При этом в детсаду девочке не оказали должной помощи и не вызвали вовремя скорую.
В результате прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлекли к ответственности. Также с детсада через суд требовали взыскивать моральную компенсацию. В результате отсудить удалось 300 тысяч рублей.