За опрокинутую кружку с кипятком детсад в Нижнем Тагиле заплатит 300 тысяч

Известно, что девочка травмировалась в детсаду «Детство» (структурное подразделение № 77). 25 января она опрокинула на себя кружку с кипятком, которую на столе оставила воспитательница. У малышки диагностировали термический ожог поясницы, тела и левой стопы II и III степени тяжести.