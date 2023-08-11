700 животных может утонуть: приют для собак затопило в Приморье

Согласно кадрам с мест событий, несколько вольеров уже затоплены, вода продолжает заполнять клетки с питомцами. Видно, что из будок выглядывают собаки. Также некоторые псы плавают, а кто-то сидит на крыше вольера и тревожно смотрит по сторонам.