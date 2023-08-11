tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Приют с 700 животными затопило в Приморье

700 животных может утонуть: приют для собак затопило в Приморье

11 августа 2023, 08:00
Фото: Midjourney

Приют с 700 животными затопило в Приморье

В Приморье затопило приют для собак. Теперь существует риск, что более 700 животных могут утонуть.

Наводнение случилось в селе Новоникольск под Уссурийском, пишут приморский Telegram-каналы.

Согласно кадрам с мест событий, несколько вольеров уже затоплены, вода продолжает заполнять клетки с питомцами. Видно, что из будок выглядывают собаки. Также некоторые псы плавают, а кто-то сидит на крыше вольера и тревожно смотрит по сторонам.

Добровольцы были вынуждены просить помощи у неравнодушных жителей Приморья.

ТЦ «Гринвич» затопило в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Фекалиями затопило сады в ЕкатеринбургеУправляющие компании затопили дворы в Нижнем ТагилеБомбоубежище в подвале жилого дома в Нижнем Тагиле затопило фекалиями
#Дарья Сорокина#Собаки#Потом#Приют#Затопление#Бродячие собаки#Происшествия
Подпишитесь
Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:36
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
9 августа, 08:24
В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
9 августа, 12:01
Из-за гнилых шпал на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны
Вчера, 13:51
Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:38
14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр
Вчера, 08:43